西方經濟學理論已不足以解釋現實經濟，不單只依市場發展的規律，自由放任的市場必然演變為壟斷。現時大多數的市場都受各種程度的壟斷左右。近幾十年來，金融資本的大幅擴展超越實體經濟的規模，因而金融資本的介入把實體市場的供求與價格關係扭曲。

一國金融化或全球金融化的結果，是金融資本通過操縱供求交易，使價格異常，得益最大的是金融資本，其次是控制市場交易的實體，反而生產者和消費者從交易中得益最少。生產者可能收入不足以支付生產所需，消費者則承受高價格或供應匱乏的代價。金融化的國際經濟一面倒地為金融資本所操控。

消費者無力抗拒，生產者只能用政治力量解除中間交易商與金融資本對價格的控制。上世紀70年代的兩次石油危機屬這樣生產商的政治抗爭，卻轉換為石油美元體制，反作為金融資本與石油生產國的合作，維護壟斷定價，收益大多歸於金融資本，流入西方，美國為主，石油生產國取得小部分收益，國際格局並沒有大變化。

俄羅斯對美國及西方制裁的一個反制，是借助龐大原材料資源，用國際市場上近乎壟斷的地位，排除西方資本的介入，直接出售，並且與盧布掛鈎，擺脫對美元的依賴，也減除美元借匯率變動對國際市場價格的衝擊。俄羅斯正試圖說服其他國家，例如金磚各國，一起合作在國際的產品市場上用近乎壟斷的力量平抑價格，對抗金融資本的投機活動。

這應該是70年代兩次石油危機之後，生產國家再次用壟斷力量干預市場。那時是石油出口國聯合對抗在提煉與銷售環節西方跨國公司控制，爭取石油生產合理的利潤，削減跨國公司的暴利；今次則是俄羅斯號召各國，組成生產者聯合陣線，對抗金融資本的操縱，便不是單獨地爭取生產國的利益，而是要保證有關商品的國際市場的平穩發展，裨益生產國與消費國，也有助國際整體市場的安穩發展。

俄羅斯的目的，不僅限於石油、天然氣，還及於小麥、化肥、油料、礦產等多種商品，野心極大，影響廣大而又深遠，是從根本上削除金融投機資本對商品市場的干預與操縱，還經濟因素的本來面貌。也以國家聯合力量，增加投入，協作供求，使經濟因素能有更好的作用。

俄羅斯是代表生產國與消費國對國際寡頭金融資本開戰。