美國國務卿布林肯日前在華盛頓大學發表了攻擊中國、試圖進一步打壓中國的講話後，中國外長王毅在「基辛格與中美關係」研討會上發表視頻致詞，批評和警告美國的對華政策和種種破壞中美關係、把兩國推向危險境地的做法。

王毅表示，中美關係正遭遇愈來愈多的挑戰，中美關係的歷史敍事被人為歪曲，發展方向面臨被進一步引向歧途的危險。王毅說，中美關係不能再惡化下去，必須作出正確抉擇，包括端正戰略認識、摒棄冷戰思維、鞏固政治基礎、妥善管理分歧，以及跳出競爭邏輯，增進交流合作。王毅特別警告，如果美國在台灣問題上不斷開倒車，將從根本上破壞台海和平，最終必將殃及自身。

針對上述種種狀況，王毅指當前中美關係的氛圍很不正常，美方的極度焦慮完全沒有必要，美國一味以大國競爭定義中美關係、以你輸我贏作為政策目標，只會將中美推向對抗衝突、將世界推向分裂動盪。

從特朗普到拜登，美國發起的企圖一舉打垮中國、遏制中國發展的中美國運之戰已近6年，華府處處碰壁，沒佔甚麼便宜；中國則氣定神閒，張弛有道，兵來將擋，水來土掩，我守我疆，不卑不亢。這個局面和中國的態度，令山姆大叔「極為焦慮」。最初，特朗普完全估不到中國的鎮靜和剛毅，多次聲稱「美國很快會贏」，其傲慢有些像韓戰時的麥克阿瑟將軍，以為揮幾下重拳，狂轟濫炸，就能橫掃中國志願軍，聖誕節回家過年，結果美軍大敗，損兵折將，退回三八線。

特朗普的驕橫失敗，拜登也看得清楚，他改變特朗普「包打天下」的做法，糾集盟友，帶着一群五顏六色的跟尾狗一齊圍攻中國。群犬除了狂吠，作躍躍欲試狀，對中國毫無威脅力，更不能為美國增添打擊中國的力量，虛張聲勢而已，何況它們之中尚有不少三心兩意者，隨時給山姆大叔添堵，增加焦慮也。