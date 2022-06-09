不近情者多藏奸。新疆問題是美國用來攻擊中國的其中一張牌，甚麼強迫勞動、種族滅絕等等，頭腦稍為正常的人都知道純屬天方夜譚。但老美一直樂此不疲，不斷重複和炒作，政治目的顯而易見。

日前有人在社交媒體爆料，美國駐廣州總領事館兩名官員在去年一場酒會上向來賓透露，美國政府希望美國商人能夠理解，利用新疆炒作強迫勞動、種族滅絕、攻擊人權問題是一種「角力」，也是一種「有效手段」，最終目的是讓中國政府「徹底深陷泥潭」，讓新疆貧困、動盪，甚至分裂出去。

對此消息，美方當然不會承認，其駐華大使館稱之為「不實陳述」，卻無法提供證據反駁，明顯底氣不足。實際上，「謊言外交」正是美國慣用伎倆，中情局局長出身的前國務卿蓬佩奧曾公開承認，「我們撒謊、欺騙、偷盜」，所以，如果說相關爆料屬實，一點也不奇怪。畢竟這符合老美的行事作風，他們當年在西藏就上演過類似戲碼，這些年在世界各地策動顏色革命不也是如出一轍嗎？

然而，謊言就是謊言，重複一千遍也不可能變成真理。聯合國人權事務高級專員巴切萊特早前走訪新疆，無異踢爆了種族滅絕和強迫勞動的世紀謊言，可笑美國依然不願面對現實，還在不斷重複謊言，這只能說明他們已經技窮，除了造謠抹黑，再也變不出其他花樣。最荒謬的是，美國電動車生產商特斯拉在新疆烏魯木齊開設展銷中心，竟遭華府政客和輿論口誅筆伐，甚至被罵「可恥」，可見美國社會已經走火入魔，連正常商業行為也被妖魔化。特斯拉老闆馬斯克能夠成為世界首富，大概是因為頭腦比較清醒，與大多數美國人有明顯區別。

當然，美國也知道新疆牌已經打爛，沒有多少說服力，故最近轉而集中火力打台灣牌，但同樣是烏龍百出，笑話多多。早前眾議院議長佩洛西打算趁訪問日本後竄訪台灣，沒想到啟程前離奇「感染」新冠病毒，不得不取消行程。到底是真感染還是假感染，只有她自己最清楚。也許是為了替佩洛西挽回面子，華府最近在台灣問題上加緊搞小動作。拜登揚言「軍事介入」，後又澄清沒有改變戰略模糊政策；國務院網站先刪除「不支持台灣獨立」字眼，後又悄悄補回。這種自打嘴巴的鬧劇，恰恰證明華府已經亂了套。