港府向立法會建議修例，每個膠袋徵費由最低五角增加至一元，目標今年底實施，並建議取消對盛載冰凍或冷凍食品的塑膠購物袋豁免。其他豁免情況亦會收緊，只有購買沒有包裝的食品或購買用非氣密包裝的餐飲外賣，每單交易只派一個免費膠袋。總而言之，港府搞環保永遠只有寓禁於徵一招，打劫市民荷包絕不手軟，是否真有成效則不在考量之列。

目前購物若需使用膠袋，最低徵費五角，修例後最低徵費一元，增幅為一倍。不少商戶早就不止徵收五角膠袋費，起碼也收一元，連紙袋也照收費，早被質疑同減少使用膠袋有甚麼關係；何況有關法例只規定最低收費，最高收費則不受限制，商戶收兩元、三元、五元、十元均可。這些錢並非撥入庫房用於環保，而是直接落入商戶口袋，政府又有藉口「做咗嘢」，官商皆大歡喜。

其實，不少市民已習慣自備購物袋，但外賣食物或沒有包裝食品，使用購物袋可能有衞生問題，本來商戶會免費提供膠袋，未來則限每單交易免費提供一個，肯定會帶來不便。再說，實施膠袋徵費已有13年，膠袋使用量雖有一定程度的下降，但數量依然驚人，反映徵費無助減少膠袋。2020年膠袋棄置量為41.8億個，平均每人每年棄置約564個膠袋，意味日後每名港人每年平均需交564元膠袋費。在經濟不景、失業率高企下，簡直百上加斤。

港府乜都要徵費，但垃圾量不減反增，說穿了同回收配套天殘地缺有關。許多本來可以回收再造之物沒有出路，統統變成垃圾送往堆填區。市民不介意合理地付出，但前提是政府必須有政策配合，讓市民見到垃圾真正減少，奈何事與願違，如此徵費，市民怎會心甘情願？