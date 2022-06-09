香港人總是閒不下來，每年都要弄出一個熱門話題，今年大抵就是講移民了。移民潮當然不是始自今年，但應以今年為最盛，跟筆者稔熟的「黃絲」朋友，至今已走掉五分之二，全部都是在今年起行的。2022年才過了一半，離港者想必仍陸續有來。

移民是個人選擇，好與不好，很難一言以斷，但是香港人素來慣於頭腦發熱，也愛人云亦云，很容易便會作出錯誤的決定。因此，我常奉勸身邊的人，移民是大事，必須細心考量，切忌盲目跟風向。

筆者直接、間接認識的朋友，不少剛在彼岸落戶，他們的新生活如何，則是因人而異。說實話，生活捉襟見肘的一群，不少是在望天打卦，即使有少許財富，溫飽暫且無憂的，也並不如想像般容易適應。有一位朋友三十來歲，手持數百萬港元，便帶同家人移居英國，在邊遠地區花了不足300萬港元買到一間獨立屋，滿以為檢到大便宜，卻不知道英國很多二、三線城市，治安差劣，盜竊成風。他住在新屋，幾乎夜不能寐，因為入伙未幾，門鎖已被賊人撬破過一次，尚幸損失不大，但經此一役，這位朋友變得神經兮兮，時刻都擔心會否被賊人再次光顧。

香港治安良好，很多人身在福中不知福，移民後才知原來外面的世界不是這般模樣。我的另一位朋友頗富有，在美國洛杉磯擁有一間室內面積四千呎、花園兩萬呎的房子，她是早年的移民，但最後還是選擇回流香港。她說美國有很多法例讓人哭笑不得，譬如你家的花園有個水池，夜裏賊人來光顧，不小心掉進水裏，那責任就得由你去負。人們常說「一百歲唔死都有新聞聽」，看來確是所言非虛。