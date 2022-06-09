立法會早前通過「改革公務員制度，提升政府效能」的議員議案，有公務員工會發表聲明，指個別議員就公務員表現的用詞及發言偏激、主觀武斷、缺乏事實根據，對此予以譴責，會嚴肅看待事件。工會既然如此不滿，立法會應邀請相關人士到議事廳來弄個明白，不妨一併邀請審計署、申訴專員公署、現任特首，以及去年曾公開批評公務員的前任特首分享看法，以釐清究竟是工會有理，還是上述單位太過主觀，千萬不要讓外界產生「公務員好大的官威啊」的錯覺才是。

就在工會煞有介事地發表聲明不久，報道引述消息指，為避免在回歸25周年之前處理爭議事項，行政會議未有將公務員加薪方案納入議程，可能要留待下屆政府決定。有公務員團體表示，過往加薪方案由調查結果「出爐」到行會通過，需時約兩至三星期，希望本屆政府可以落實加薪。然而，對於生米未能盡快煮成熟飯，迄今未見有人予以譴責，也可說是為虛心接納批評，提供客觀條件。

不要忘記，林鄭去年發表施政報告那段期間，曾自揭催促同事工作，「牙血都出埋」；前任特首亦說過現時很多公務員未能做到「do it or die」要求，一份文件在政府部門間傳閱數周情況很常見，難道二人都在搞爛gag？市民應如何理解公務員工會與全國政協副主席的說話？當特首也未能輕易叫得郁公務員辦事，對口單位變成無權無勢小市民將會如何？審計署、申訴專員公署那多不勝數的報告中會否有答案？實在要向公務員工會請教。

當然，不是所有領納稅人俸祿者皆抱持「唔做又唔使死嘅」的敷衍塞責態度來工作，改革公務員制度就是要去蕪存菁，好讓那些真正偏激、主觀武斷、漠視事實之人改過遷善，又或另謀高就。