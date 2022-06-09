大麻二酚（CBD）產品在本港大行其道，咖啡、精油、護膚品等產品層出不窮，宣稱有緩解焦慮、抗病、改善皮膚等功效，不少商店及食肆更以產品加有CBD作招徠。惟聲稱的功效並無權威性定論，加上CBD產品或含有受禁的四氫大麻酚（THC），故港府擬把CBD納入《危險藥物條例》附表1作為危險藥物管制，任何含CBD產品的製造、進口、出口、供應、售賣、管有、轉運等均會被禁止。

當局近年雖加緊巡查與執法，但只依靠檢測CBD產品中的THC或其他危險藥物，以阻止THC的非法供應和保護市民健康，既不理想亦欠效率，倘使用者不慎使用更有機會染上毒癮，有科研證實長期或過量攝取CBD可能出現肝、腎等器官中毒；若同時服用其他藥物，更有可能影響藥物於血液中濃度。

對於非屬藥劑製品的CBD產品，現行相關條例亦不足以處理不同類型的CBD產品相當可能含有THC的情況。筆者去年已多次在立法會提出，促請保安局立法禁止含大麻成分的產品在港出售。

政府建議給予3個月時間處置現有產品，期望當局在立法前加緊宣傳、推廣及教育，亦必須加強執法，讓市民在這段真空期不要囤貨。另外，令人擔心的是修例後或會有黑市市場，恐防有人會把大量CBD走私入境，必須預早作出準備。

在2021年，被呈報的青少年吸毒者中有逾56%吸食大麻。很多市民對大麻和CBD感到混淆，而部分青少年尤其渴望嘗試CBD產品，由好奇至嘗試，就可能誘使他們吸食大麻，對本港多年來的禁毒工作構成負面影響，立法規管已刻不容緩，期望政府盡快向立法會提出法例，保障市民尤其是青少年的健康。