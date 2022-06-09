警方昨日開始設立「反恐舉報熱線」，並公布設賞金鼓勵市民提供涉恐涉暴罪案線索。新措施的公布隆重其事，由跨部門反恐專責組高級警司梁偉基舉行記招，公布並解答媒體詢問。他解釋，一般證實有效的舉報資訊可獲賞四、五千元，重大舉報證實有功可論功行賞，或許高達數十萬元，但一切獎賞與否都待案件偵破及水落石出後才判定，惡意誤導警方依法有責。

毫無疑問，重賞之下，必有勇夫，總好過事不關己、高高掛起。熱線63666999，主要由6和9兩個數目字組成，好記又易記。意思也凸顯「安而不忘危」，罪案畢竟六六無窮，保安必須久久為功，不容粗心大意、放低戒備，確保人人安全。

跨部門專責組此舉還有一個更重要的意義，就是把反恐反暴意識普及化，把全港市民動員起來，讓老百姓都要人人提高警惕，樹立危機和警覺的意識，並強力增布線眼，推動群防群治。

從另一角度也表明，反恐反暴不只是警方執法部門的事，由於任何恐怖的襲擊活動都是秘密進行，更需要打人民戰爭，只有把全城老百姓發動起來，才能布下天羅地網，讓恐怖分子成為過街老鼠，人人喊打，才能做到使恐怖罪惡的秘密活動無法藏身，無所遁形，暴露在陽光之下。

財政司司長陳茂波日前在談到香港經濟形勢時說，各項經濟指標的數字都反映若疫情穩定，復甦有好勢頭。但隨着各項利好形勢的到來，也是危機最容易誘發的時候。去年「7‧1」是香港回歸和特區成立24周年，當晚銅鑼灣便爆發刺殺警員及自殺恐怖襲擊的血腥案件。因此，今年「7‧1」香港回歸25周年和新一屆政府就職大典，更是容易誘發敵對勢力搗亂破壞，更需大力確保社會安定安全。