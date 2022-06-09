疫慌下香港與內地通關似遙遙無期，日前一間老牌大型連鎖零食專門店全線結業，該公司歸咎於「通關無期，虧損難扭轉」；相信一日通唔到關，類似嘅「悲情通告」將接踵而來！事實上，由於通關見唔到曙光，百業蕭條，最新失業率亦飆升至5.4%，失業人數逾20萬，意味將加劇個人破產申請。呢，去年因失業而呈請破產嘅個案比率高達32%，較前年嘅27.6%上升，反映喺疫情下市民荷包「渣都冇剩」！

有人力資源顧問機構發表最新生活費用研究結果，香港就威啦，四度蟬聯全球生活費用最高昂嘅城市，主因係過去一年嘅物價上漲及港元持續強勢所帶動。報告預期，由於多國繼續重啟經濟，以及俄烏戰爭對商品價格嘅拉動，相信今年內整體物價仍然向上。阿哥，外派僱員喺香港嘅生活費高踞全球榜首，香港又未能通關，加上嚴格防疫，正當全球其他城市無不重新開放及放寬社交距離措施，香港卻一味維持入境隔離限制，加上嚴厲嘅社交距離，試問點吸引海外人才來港營商？正如有論者稱，好難要求一些來香港做一、兩天生意嘅人，須隔離7日。

正如本報指出，作為競爭對手嘅新加坡已經不再設出入境限制，並容許市民喺街上不必戴口罩，疫情變化並冇對星洲造成嚴重影響，反之喺香港，怕你傷風咳，口罩幾乎一世都唔除得，咁搞法，香港人才、資金想唔流失都幾難！

各位，香港無論同內地通關、同外國通關都咁難，作為亞洲國際都會、環球金融中心，近兩年喺疫慌下百業蕭條，香港呢個「福地」已經不存在，否則點會掀起新一波移民潮吖！正當新一屆政府躊躇滿志要開啟新氣象、全面提升競爭力時，關唔打通，血氣難循環，會唔會又口旱旱，食咳糖？