前幾天看到一篇寫山東煎餅的文章，內中有一句：「現在日子好過了，但還剛好了幾年，還想繼續好下去，誰要是讓老百姓好不下去，誰就不是好人。」老實講，筆者覺得這是最近看過的最受震撼的一句話。沒有甚麼宏大敍事和高深理論，也沒有鏗鏘激烈的華麗辭藻，樸素平實卻無比透徹，真是大道至簡。

天地之間有桿秤，秤砣就是老百姓。日子好過不好過，老百姓最有發言權。改革開放至今，總體上中國人生活水平在不斷提高，最起碼不用怕餓肚子，不用只靠煎餅捲大葱度日，也能吃上宮保雞丁、四喜丸子來打打牙祭。但是沒料到，今年經濟形勢會如此慘淡蕭條，以致幾十年來首次面臨經濟負增長之虞。穩住經濟大盤的任務，可謂壓力山大。

這種壓力，既有國際形勢不穩和全球市場波動的因素，但更重要的，在內部，對於穩經濟，仍然沒有形成足夠穩固的共識和行動。國務院領導言者諄諄，而一些地方仍聽者藐藐。中央三令五申暢通人流、物流，而全省無一病例的甘肅，要求所有人員，即便來自完全沒有疫情的地方，仍一律自費隔離3天；河南全省每周只有零星幾例感染，卻耗費數億元，高價採購數萬座核酸檢測亭，強制全民常態化進行檢測。

種種野蠻粗暴的亂象，令百姓不怕疫情怕防疫，不怕病死怕餓死，完全扭曲和背離了措施初衷。這不僅是勞民傷財，更是對百姓信心的毀滅性摧殘。一項項扶持經濟政策剛出台，就被嚴厲的防控抵銷，淪為空轉。這種情況下，要打通循環、恢復經濟、穩住大盤，豈非癡人說夢？

以經濟建設為中心，這是自改革開放以來中國確立的基本路線，明文載入憲法和黨章。總設計師鄧小平說過：「其他一切任務都要服從這個中心，圍繞這個中心，決不能干擾它，衝擊它。」這是充滿大智慧的真諦。這不單單是發展生產力，夯實物質基礎，改善人民生活，更給予百姓穩定的希望與預期。只要是真正以經濟為中心，那麼即便工作偶有波動，也不至於出現大的偏差。幾十年來，從「韜光養晦，有所作為」到「發展才是硬道理」，從「悶聲發大財」到「不折騰」，以及「一心一意謀發展，聚精會神搞建設」，基本上都是圍繞着以經濟為中心的主軸。中國經濟迎來了高速發展，百姓的日子好過了，這才是真正地下了一盤高明的大棋。

而如果經濟持續不景氣，百姓日子難過，任憑天天「下大棋」、「厲害了」吹噓得天花亂墜，百姓心中那桿秤的定盤星自有衡量。就連一些傳統的「五毛」人士，最近都感到疲勞，也來為經濟鼓與呼。

官方常言「中國經濟韌性強、餘地大」，但這種韌性與餘地，是建立在人民有信心、市場有活力的基礎上的。若偏離以經濟為中心，百姓心裏沒底，企業草木皆兵，那恐怕遲早是螺螄殼裏做道場了。