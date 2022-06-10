美國發起烏克蘭之戰是一舉三得。一是打擊俄羅斯，甚至希望俄羅斯不是一蹶不振，便是政權轉變。二是打擊歐洲，使歐盟在與俄戰爭中消耗。高通脹加難民問題，以及政治緊張影響投資、生產與貿易。也借烏克蘭之戰，助長歐洲極右勢力的興起，抑制原來主導的社會民主勢力，借右翼勢力來脅迫歐洲政府依從美國。

三是美國發戰爭財。一方面是戰爭消耗中的軍火資源部分是無償，相當於美國政府資助軍火商，但大部分是有償的。歐盟各國現金付出，烏克蘭則用長債抵押。另方面是打掉俄羅斯在歐洲的能源糧食市場，以美國產品替代，破壞歐盟與俄羅斯建立的產業合作關係，挫敗歐盟企業的國際競爭力。且戰爭期間壓迫歐元貶值，消除歐元在國際上對美元霸權的威脅，也支撐強美元，維持強美元對美國經濟的好處，以便洗劫全球金融。

即使美國打不倒俄羅斯，俄羅斯的反制從根本侵蝕美國的金融霸權，但效果屬長遠。當前的作用，卻還是美國進一步用其霸權劫掠全球來支撐國內危殆的債務經濟。俄羅斯能把國內通脹壓至負數，擺脫美國在戰爭中製造出來的高通脹，也能每天收入石油天然氣出口5至10億美元，但消耗仍大。這一兩年在美國制裁下恢復的經濟也難有增長。美國還是佔優，用歐洲、烏克蘭的犧牲來維持其表面繁榮。

在新冠疫情之後，烏克蘭戰爭使經濟不穩的國家再遭沉重的金融打擊。由於美國制裁，俄羅斯對不少國家的出口受到影響，而影響最大的除了對俄能源依賴的歐洲，便是對俄糧食依賴的非洲。此所以聯合國警告糧食供應不足可能會引發大規模的飢餓危機。

在這樣形勢中，全球經濟必然受挫。美國獨善但亦面對高通脹的沉重壓力。中國的出口貿易在疫情中受益，但最近上海疫情不但衝擊了生產鏈體系，也傷害了國際對中國的信心。美國制裁已使部分外商卻步，其他新興國家早於中國復常加重了對中國的競爭和分流作用。兩年多下來，中國的得益有限，前景不佳，關鍵是中國怎樣借機，一是脫胎換骨，擺脫美國體制、美國市場的困限。二是與俄羅斯等美國制裁或排斥的國家互利合作。三是守衞東盟市場，開拓非洲、拉美、中東市場。

這三年大變，最大得益者或是印度，它應是今明兩年經濟增長最快的國家。