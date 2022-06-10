俄烏戰事以來，一條最有意思的軟新聞，莫過於烏克蘭總統澤連斯基的夫人向媒體大談9歲的兒子基里爾如何「叻」。她說，基里爾對他的父親提出軍事建議，他就像一個「軍事專家」聊起打仗滔滔不絕，告訴老爸應該購買甚麼型號飛機、坦克及直升機。這位「少帥」——他的總統父親是烏克蘭的「三軍統帥」，不但軍事上很「專家」，而且對「國際政治」也很有分析力，會對「西方國家援助的好壞有獨特見解」。如此「文武全才」，烏克蘭第一夫人說，她的兒子——基里爾正在成長為一個「政治家」。

總統澤連斯基是喜劇演員出身，「王侯將相寧有種乎」？古今中外皆然。無論是打天下、宮廷內鬥、民主選舉都可以造成許多「人間奇迹」，令各式各樣的人物「榮登大寶」，出任國家元首。澤連斯基和平年代「民主選舉」上位，他先成「政治家」，然後就遇到了俄烏之戰，要面對打仗、要向成為「軍事家」急就章。好彩，他有一個天才神武的9歲兒子可以滔滔不絕地在「軍事領域」向他提供建議，具體到該買甚麼型號的飛機、坦克及直升機。

這位神童「叻過」老爸，沒啥奇怪的。這年頭玩電腦網絡軍事遊戲，整天泡在世界大戰、星球大戰裏，所向無敵的「神童」軍事家多如牛毛，尋常之至，沒甚麼好「驚艷」的。這位「神童」已經在一個「虛擬世界」裏成了「軍事家」，今後再接再厲成為政治家也是易如反掌的，用不着「成長」的。

須知，正值壯年的澤連斯基也是玩遊戲機成長起來的，且逢「天上掉餡餅」當上了總統，又讓他「喜憂參半」的是他在俄烏戰爭中，給美國當槍使時在國際舞台上大出風頭，一天到晚東奔西跑、滔滔不絕的「打嘴炮」，大肆表演。這番風光和戰火紛飛肯定會影響他的老婆和兒子，老婆會使勁吹兒子，兒子會使勁在老爸面前炫耀他的「軍事專家」知識和成長為「政治家」的潛質。全家樂亦融融，然而國家生靈塗炭！