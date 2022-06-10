香港新冠疫情反反覆覆，揮之不去，究竟何時通關，誰也說不準。內地堅持動態清零，香港當然要跟隨，否則內地絕不可能同意通關。但另一方面，其他國家和地區已紛紛放寬防疫措施，且開放門禁，唯獨香港左右為難，開放也不是，不開放也不是，既尷尬又無奈。

在通關無望之下，又有連鎖零食店全線結業，反映零售業處境艱難，尤其是主要依賴旅客生意的店舖，在疫情下苦苦掙扎兩年多，幾乎到了山窮水盡的地步。林鄭月娥聲稱對疫情發展「未睇得通透」，所以維持社交距離措施至6月底，看樣子這些措施還會跨越下屆政府。她倒是說得很輕鬆，可惜業界一點也不輕鬆，沒有旅客帶來活水，零售業塘水滾塘魚，根本看不到前景。

當然，港府並非不想通關，而是無能為力，經過第5波疫情的慘痛教訓，顯得戰戰兢兢。加上專家七嘴八舌，語不驚人死不休，有人上月中就言之鑿鑿斷定兩周後會爆發第6波疫情，有人則稱今年全年都要戴口罩，試問港府何敢輕舉妄動？這就是香港的防疫特色，港府毫無主見，一味依賴專家，奈何專家意見紛紜，莫衷一是，甚至經常自相矛盾，前言不對後語，導致港府朝令夕改，進退失據。

最令人哭笑不得的是，政府專家顧問袁國勇曾公開聲稱一年內不會接種新冠疫苗，詎料僅相隔數月即反過來全力催谷全民打針，更建議推行「疫苗通行證」。他後來解釋「專家的建議會隨着病毒的變化和流行病的發展而改變」，其實正因如此，才更應謹言慎行，因為專家的言行不僅影響港府決策，而且影響所有市民日常生活乃至生命健康，豈能信口開河。

黃台之瓜，何堪再摘。這幾年香港先後經歷黑暴和疫情蹂躪，許多行業奄奄一息，再也經不起損耗，港府固然不要再瞎折騰，專家也不要再添煩添亂。許多人認為香港是國際都會，又是金融中心，應該盡快對外開放門禁，否則外資將陸續撤離。其實外資是否撤離，關鍵不在於香港防疫措施是否過嚴，而在於何時與內地恢復正常通關。香港與內地經濟密不可分，又是外資進入內地的橋樑，如果兩地長期隔絕，即使香港對外開放門禁，也未必可以留住外資。所以，爭取與內地早日通關，才是港府施政的重中之重，而這只能寄望即將上場的新政府了。