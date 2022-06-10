疫情下中港封關兩年半，至今通關無期，許多小商戶早就捱不住，現在就連大型連鎖集團也告倒下。連鎖零食集團優の良品全線結業，該公司直認疫情後無旅客來港，虧蝕嚴重，無法繼續經營，惟有黯然結束這個有近30年歷史的品牌。

本來，生意無利可圖，結業是唯一選擇，要怪就怪港府抗疫無能令香港淪為死城、經濟一潭死水，但奇怪的是，有黃絲KOL以「優の良品放棄了香港人，今日被歷史放棄」為題大發謬論，令筆者摸不着頭腦。做生意當然為了賺錢，打開門自然希望吸納四方客，即使優の良品以內地旅客為主要銷售對象，也跟「放棄香港人」八竿子打不着關係。有關商戶沒有任何行動不歡迎香港人光顧，反而過去有某些黃絲黑暴區議員，辦事處門口寫明「藍絲與狗不得內進」，只因優の良品主要客人為內地人就被上綱上線，恰恰是黃人邏輯混亂、政治上腦的典型。

外國也有許多商戶以做遊客生意為主，筆者最近晚上收看本地電視台一個旅遊節目，介紹東南歐風光，一樣有當地人專做遊客生意，難道他們會被國人指摘為「放棄自己人」乎？殺頭生意有人做，賠本生意無人做，現在旅客絕迹，生意賠本，黯然結業，就是這麼簡單。中港唇齒相依，經濟密不可分，無法通關，死的豈止一間零食集團？一榮俱榮，一損俱損，何必落井下石，硬要拉上中港矛盾混為一談？

在後疫情時期，全世界都專心一意重啟經濟，只有香港這麼畸形，政府堅決不允放寬防疫措施，「疫苗通行證」甚至愈收愈緊，任由各行各業吊鹽水。也只有香港這麼高度政治化，才有人認為一間店舖之死，全因放棄了港人。一個地方一旦沾上劣質政治，必然反智化、低智化，信焉！