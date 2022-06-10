台灣領導人蔡英文愛做騷，日前她扛着一個手提火箭發射筒，作瞄準狀，然後讓傳媒拍照。或許她以為這樣子很英氣，其實整個畫面配合起來，格格不入，情形就像一個公司女秘書，穿上連衣裙加高跟鞋，去舞動關二哥的大刀，那場面是說多滑稽，有多滑稽。

俄羅斯與烏克蘭戰爭開展後，很多人憑空幻想，以為新時代的戰役，便攜式武器將會成為主角。不少評論者更吹噓，一個烏克蘭士兵，手執一支肩托式火箭炮，上能射飛機，下能打坦克，似乎比電影中的蘭保還要威猛。即使面對價值一、兩億美元的敵軍戰鬥機，烏軍士兵也可以凜然無懼，只消藏在暗處，慢慢向天空瞄準，一扣動扳機，對方整架空中霸王就要灰飛煙滅。然後，你拍一拍身上的灰塵，緩緩點上一根香煙，再等待下一個獵物送上門來，這類的敵人來多少，就能結果多少。

其實，上述橋段只適合在戲劇中出現，偏生蔡英文政府信以為真，正卯足勁推動台軍，去發展「不對稱」戰術。他們滿以為，一旦解放軍跨海來攻，台軍只要人手一支火箭炮，就可以像射麻雀、射野兔般容易，將對方打個稀巴爛。台灣海峽，也就成了永遠無法攻陷的防線。

可是呀，我勸蔡英文政府別犯傻，也別再做夢了，還是現實一點，讀一讀最新消息吧。日前，烏克蘭總統澤連斯基哭喪着臉，向美歐國家求援，他說要想擊敗俄軍，烏國可能尚須十倍兵力加十倍武器。這也就是說，單靠甚麼肩托式火箭炮，根本不管用。

如今就連戲子出身的澤連斯基，也從戲劇中回到現實，奈何蔡英文，卻仍是活在電影橋段之中。