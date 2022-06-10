有環保團體回顧特區政府25年來的環保工作，發現氣候、固體廢物等問題有惡化趨勢，批評當局規劃缺乏遠見、決心、措施執行過慢亦未有經常作檢討。另有環保團體公布過去一年在灘岸檢到43,726個廢膠樽，揭示海岸垃圾問題嚴重，環保官僚有否積極工作，各界有目共睹。

不怕得罪的說，在香港搞環保只能得啖笑，不用環團發聲，港人也熟知港產官僚推政策缺乏前期的通盤思考，推出後亦懶得跟進微調，心態似交差多於真心想為環保出力。別的不說，單是在教育和執法上，市民能輕易指出當局的工作嗎？

環保要取得成效，需從心態着手，當局有否從中、小學、幼稚園階段，便向學童積極灌輸環保教育？不少香港人常說日本是其「鄉下」，日本人從小就有愛護環境的意識，小童、長者在街上看到垃圾，不少也會主動拾起。反觀香港，男女老少不亂拋垃圾已經偷笑，在一個貪圖自己方便的社會，誰會真正的替未來環境着想。

這裏不是叫全港市民去做掃街茂，而是環保若從源頭做起，便能減省往後大量工作，可惜很多人總是闊佬懶理。筆者買炸雞外賣喜保留收據，用於閱讀外借公共圖書館書籍時夾於書本，記下頁數、行數以便閱畢後再做筆記，總勝過就此扔掉，製造垃圾，但炸雞店員並不這樣想。

曾有職員在筆者表明欲保留收據後，仍示意交出，經她撕破後再交回，她解釋若不這樣做，怎麼確定已完成出餐。這種似是而非的說法，讓人差點以為收據加了甚麼防偽特徵，一般影印是無法出蠱惑的，如果有人真如店員所說般要出蠱惑的話。炸雞店不主動提供飲管、膠手套，裝作為環保出力，實則一粒沙見世界，港式環保只是一盤虛情假意的生意與形象工程。