骨質疏鬆症是一種慢性的骨骼新陳代謝病症，患者的骨質密度減少，令骨骼結構變得脆弱，因而容易導致骨折。據統計，現時65歲以上有近40％患有骨質疏鬆症；50歲及以上，三分之一的女性和五分之一的男性一生中會患上脆性骨折；約70%骨折患者失去不同程度的活動能力；約四分之一髖骨骨折需入住安老院；約17%的65歲以上患者會在髖骨骨折後一年內死亡。骨質疏鬆症不但影響患者健康，更佔用了大量病床、社會及醫療資源，情況不容忽視。

香港大部分市民對骨質疏鬆只是一知半解，並不知道骨質疏鬆是導致骨折的計時炸彈，未有及早預防。過去筆者所屬政黨的婦女事務委員會曾進行調查，發現市民普遍不滿意政府對有關預防骨質疏鬆的宣傳工作，建議加強宣傳教育，例如夥拍區議會，或非政府組織舉辦講座或工作坊等社區宣傳活動，提升市民對骨質疏鬆症的認知，並向全港50歲或以上女性及65歲或以上男性提供免費骨質密度篩查服務。

有組織在2019年於社區開展了一個有關預防骨質疏鬆症的篩查先導計劃，而葵青地區康健中心亦於去年推動了骨質疏鬆症的篩查計劃及相關的預防工作。上述經驗顯示透過與各個地區康健中心及康健站在基層醫療層面加強骨質疏鬆症的篩查、跟進及公眾教育工作，將有效提升骨質疏鬆症的預防工作，而有關工作可以透過公私營合作和醫社合作的模式推行，以有效運用不同方面的社會資源。

隨着本港人口老化，骨質疏鬆症及骨折的發病率有上升的趨勢。筆者日前已去信立法會衞生事務委員會，要求加入議程討論預防骨質疏鬆症，期望政府早日制訂管理骨質疏鬆的政策，促進市民生活健康。