公務員改革是指直接受僱政府的約18萬名僱員，但改革不能就此止步，必須進一步涵蓋每個財政年度都撥出龐大公帑資助的3,300個社福機構、慈善團體及各項提供公共服務的組織或單位，相應負責批款和監督職責的社署要改革，其所受監管的機構或組織也必須改革。勞福局局長羅致光公然戲弄立法會檢討「虐童會」放在一年後，有34職員被控下只扣減180萬元撥款，擺明玩對抗。不徹底改革社署還待何時？

社福機構除了在設立時和平日營運的資源，以及服務性質和服務對象姓「公」之外，還有殖民地分而治之的政治歷史原因。老牌英帝畢竟有豐富的、蠱惑的、隱蔽性甚高的統治經驗，透過公共資源的分配、公共組織的分設、管理階層的分立，使人事方面忠於帝國的政治勢力從最底層逐步培養建立，實行分而治之。尤其是在其退出殖民地之後，儘管政權更替、官員交班輪替換代，但是老牌的英帝國殖民主義者可以從帝國恩威、宗教聯繫、思想意識、人事關係、國際聯絡、捐款援助等，看不見的聯繫影響和操縱殖民地獨立後的國家或地區的非政權性質的社福機構或組織，成為延續帝國殖民的暗樁。根據帝國的需要，不時為其政治的、經濟的、文化的，甚至外交鬥爭提供服務。

君不見反修例事件，幾十萬人上街，湧出來的社福機構被洗腦的長者、傷殘、弱智人士嗎？君不見港府欲透過修例把陳同佳交台受審服法，竟遭到全港大部分教會及信徒的強烈反對嗎？為甚麼潘曉穎的人權不受上帝的信眾愛護和保障呢？為甚麼全港所有受政府資助的、平時完全不講政治的社福機構在危機時刻，突然深度搞政治，群起上街反政府？立法會勿發雞盲！