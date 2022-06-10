香港要全面提升競爭力，面臨唔少挑戰。各位，自去年已經有唔少報道，指各區傳統名校，均有師生流失，據悉東區有學校更流失近160名學生。事實係，移民潮令學界憂慮師生持續流失。

此外，另一個現象，有論者指出，早前大學接受聯招報名，因今年學生人數下降，貴為香港最高學府嘅香港大學公布最新安排將彈性收生，若應屆文憑試考生喺中英文或任何一科選修科失手，未能考取3或以上成績，總分「打折」後，仍達心儀學科預計收生嘅分數，將有機會經過面試後獲取錄。簡言之，即使英文不合格仍有機會入讀港大。阿哥，此說若然係真，龍頭大學竟然「打折」收生，降低收生標準，其餘大學可想而知，唔「折上折」搶「客」都難生存矣！

自黑暴以來，本港大學有淪為「兵工廠」，亦有淪為「暴大」，大學校園被嘲容不下一張書枱；大學生上街瞓馬路都唔去圖書館，喺咁嘅情況下，本港大專教育會有希望嗎？本港大學繼續被鄰近國家及地區大學超越有乜出奇？

日前公布嘅最新世界大學排名，今次排名共有1,418所院校參與，較上一次增加咗百多所。喺亞洲大學當中，新加坡國立大學排名最高，排第11名，而內地北京大學及清華大學則分別排12位及14位。本港維持7間大學上榜。跌幅最大為香港科技大學，下跌6位至第40位；香港中文大學升一位至38位。港大雖然升一位至第21位，之不過依然輸畀新加坡一條街！港大呢所百年老店，曾經人才輩出，走過光輝歲月，始終有啲根底。然而，風雨飄搖過後，本應重整旗鼓，力爭上游先啱！如今竟帶頭搬龍門，招收未達標學生，看來未來一段日子，要喺學術聲譽上更上層樓不易也。