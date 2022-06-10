立法會剛於昨日通過有關落實取消強積金對沖的草案。現時僱主解僱員工，可動用過往的強積金僱主供款累算權益，對沖僱員享有的部分遣散費和長期服務金。草案將來實施後，僱主便不能利用「轉制日」後的強積金供款作對沖，但政府會在長達25年的補貼期內，補貼僱主因取消對沖而須多付的部分遣散費和長期服務金開支。

支持取消對沖的人士，批評對沖機制蠶食僱員的應有權益，令基層工友的退休生活更為困苦，最後更可能要由納稅人承擔部分受影響僱員的退休保障。不少僱主則指，對沖安排乃當年換取商界支持實施強積金制度的妥協條件，取消對沖是出爾反爾。

亦有部分商界人士雖然原則上支持取消對沖，但認為現時並非適合時機。其一是香港經濟經歷了長達3年的黑暴和疫情衝擊，不少公司都生意大減，甚至有結業危機，加上無人能預計疫情何時消失，兩地何時通關，不應在此艱難時刻再加重營運成本。

其二是疫情與相關社交距離措施，影響了政府的諮詢、解說和立法會的審議工作。有不少僱主，尤其是佔香港企業數目逾九成的中小微企，並不清楚取消對沖的詳細內容和可能導致的影響，令他們感到徬徨、恐懼，並因而要求暫緩立法。

上述說法和憂慮有一定道理，但站在打工仔女的角度，當然希望盡快通過修例，早日終止對沖。再者，包括勞資雙方代表的勞工顧問委員會，就對沖問題已反覆磋商了近10年，期間政府的補貼期及補貼金額不斷加碼，幾經辛苦才達致今天的共識。而修改方案最快亦只會在3年後才開始推行，並非立即實施。

考慮到今次立法的歷史背景和理據、延遲立法對僱員的影響，以及政府對僱主作出的保障及支援，實在不應因為一時的疫情和經濟不景，而將得來不易的協商成果押後、以至推倒，筆者因此對草案投下贊成票。在一連兩日的辯論中，議員雖然對立法的內容和時機有不同意見，但大家都一致批評政府處理修例的手法，尤其是在向僱主講解、向市民宣傳方面，令到部分僱主產生是否應搶閘遣散資深僱員、將員工「自僱化」，以至是提早結業的念頭。筆者希望隨着草案通過，政府會充分利用未來3年的過渡期，重新做好相關宣傳解說工作，讓社會、市民更清楚了解自身的應有權益，釋除僱主不必要的疑慮，積極協助勞資雙方適應新的法例和補貼安排。

此外，現有的長期服務金規定，在性質與功能上均與強積金僱主供款高度重疊，有必要從速進行檢討。而社會必須謹記，任何提升僱員保障及增加社會福利的建議，都是有代價和成本，差別只是由僱主、納稅人、還是由消費者去「埋單」。例如今次取消對沖，除了僱主需要付出，納稅人也承擔了高達332億元的公帑補貼，對現已面對財赤的庫房造成負擔，因此增加福利必須與「錢從何來」一併考慮！