產評：全球幣戰白熱化　亞洲諸國慎招架

全球經濟飽受新冠疫情持續摧殘，也正承受各大央行無限量寬救市帶來通脹等禍患，沒料到爆發俄烏戰爭，更大大打擊全球糧食供應，刺激能源價格狂飆。為了保經濟，美霸與其盟友試圖通過掀打貨幣戰在全球掠奪，打擊的不是俄羅斯，而是更強大的競爭對手中國。眼下強美元與弱日圓的組合，對經濟尚未完全走出疫情的中國，誠然是傷上加傷。不過，若然中國經濟增長放慢，全球經濟也不見得會有好日子過！這場全球攬炒的劇本，已促使多家國際機構下調全球經濟增長預測，衰退似乎不能避免，亞洲各國更要提防受金融風暴的衝擊。

在預期聯儲局將會大手加息及縮減資產負債表之下，近期美元持續偏強；同一時間，貨幣政策與美國呈分化的日本，則在堅持寬鬆政策下加大貨幣貶值壓力，日圓兌每美元近日已貶至接近135關。不過，從日本財金官員的口脗可以推斷，短期內不見得會出手干預匯市，故市場對年內日圓匯率持續尋底，基本上已有共識。

一方面，美元強勢、令一眾非美元貨幣承壓，並加重新興經濟體的美元債務負擔；另一方面，日圓持續貶值，拖累亞洲貨幣走弱，可亞洲諸地貨幣競貶對於刺激出口、穩定經濟的做法，又似是而非。作為亞洲區經濟龍頭的中國，既未走出疫情防控，亦要面對中美息差倒掛所帶來的走資壓力，日圓續貶更如一道緊箍咒，讓人民幣貶值的壓力揮之不去。

這場沒有硝煙的貨幣戰，正在加大全球各地治理經濟的難度。要知道，世界主要貨幣匯率大幅波動，將大大影響國際經貿，製造業無法準確預估匯率風險，成本與利潤的重大不確定性必然會窒礙投資步伐。各地為了減低經濟波動性，得致力減少對外負債，並設法強化內部經濟，畢竟一國之貨幣匯率離不開宏觀經濟表現，得強化內部穩定，方不會被外部風險牽着走。

事實上，這幾年內地一直在增購海外能源、糧食及其他天然資源，確保內部物價穩定，這是至今為止，內地經濟在疫下仍能站穩住腳的重要原因。雖然部分外資不了解內地抗疫的條件所限，從而起了撤華的念頭，惟說到底，外資始終是在商言商，要撤走就爽快地撤走，毋須像如今要多番「警告」，足以證明外商不願放棄偌大的中國市場，故圖以撤資來施壓。其實，外商沒有弄清楚，內地至今仍能保持進出口和生產製造的良好形勢，全靠因地制宜作出適合的防疫政策，這個治理方針不會輕言改變。

貨幣戰下，各方都要付出代價，尤其是當日圓一旦再貶，亞洲金融市場勢起風浪。要對抗這股逆風，內地經濟能否保持行穩致遠，至為關鍵。誠如新加坡坦言：「機會和市場都在中國，不能不和中國做生意」，只有小心拿捏，盡量保持平衡。近幾年致力去槓桿、強監管、完善市場基建與法規的中國，理論上比經濟千瘡百孔的美國，更有本錢打贏這場曠日持久的經貿戰，且看誰能笑到最後！