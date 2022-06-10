世界視線：影帝演說很動容　難阻美國矛盾湧

美國無休止的血腥槍擊命案，成為無數家庭揮之不去的夢魘。奧斯卡金像影帝馬修麥康納希周二應總統拜登邀請，前往白宮討論槍械管制問題。馬修麥康納希發表20分鐘的動人演說，提出儘管國內存有分歧，但槍枝管制是一個無黨派問題，批評當權者沒有採取行動。他呼籲國會議員就槍枝暴力問題作出「真正的改變」，包括要求對所有買槍者進行背景調查，令更多人免遭槍械暴力之害。

上月德州的尤瓦爾迪校園槍擊案造成21人死亡，震驚各界。在當地出生的馬修麥康納希於記者會上，逐一展示喪命的學生照片及遺物。提到其中一名遇害小女孩的身份，只能透過一雙綠色球鞋識別時，他更激動捶桌，因為AR15步槍令大多數遺體殘缺不堪，遺體需接受大量修復工作；又指國會應該做得更好以遏止槍械暴力，「如果議員們只為連任而活，他們不可能真正成為領導人」。

當地主流媒體均對馬修麥康納希的演講予以高度評價，但他最後拒絕回答問題直接離場的做法，則惹惱了部分人。 一名男記者向他喊道：「你剛才是在譁眾取寵嗎先生？」此外，馬修麥康納希的言論也引來網民極大回響。有擁槍者批評馬氏的說法，指美國校園槍擊案之所以頻生，正正是槍械普及率不足之過，強調如果教師和學生人人持槍，「兇手會考慮到火力不足而放棄到校園內作案」；亦有人批評他是「白人左派」，指他在白宮的一番話只是在為自己從政鋪路，形容他是美國的恥辱。

美國究竟是發生了甚麼事，令呼籲控槍的責任落到馬修麥康納希身上？但現實地看，在爭黨選票至上、左右撕裂及為數不少的右派擁槍民意支持下，即使他的演說多麼激昂動聽，也難以推動控槍，極其量是花了數年通過一個不痛不癢的法案。隨着保守主義回歸美國，已爭取了多年的墮胎權最近也要被翻案；黑人解放運動都已經逾百年，民間仍在「黑人生命很重要」（BLM）。美國這國家運行到現在，由民主燈塔到世界警察，至現在內部問題也自顧不暇，大有「滾滾長江東逝水，槍枝歧視依舊在，美利堅已夕陽紅」之味。