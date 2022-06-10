功夫茶：食環捉鼠貴兼廢　調查方法有局限

早幾日，本報才報道香港海岸被廢膠樽包圍，成個香港好膠feel，難怪有論者慨嘆香港前景淒迷；嗱，海上多膠樽，而陸上則多老鼠！鼠出沒注意，全港18區，區區有鼠患，食環署滅鼠無能，已係不爭嘅事實喇喂！

阿哥，約兩年前，食環署捉隻老鼠平均成本要4,000個大洋，去年政府投放逾7億個大洋治鼠，到依家捉隻老鼠成本已升至成萬蚊，遲吓分分鐘捉隻老鼠，成本容乜易要兩皮嘢㗎！難怪有口痕友揶揄：依家大學畢業生起薪點都係皮零，鼠輩喺香港嘅地位好快威過大學生！有道是「牛牯跌落井，有力使唔上」，依家大嗱嗱用成萬蚊捉隻老鼠，依然見到老鼠周圍走，鼠蹤處處，即係唔食力喇！7億公帑花得冤枉也。

難怪申訴專員公署上月主動調查食環署嘅防治鼠患工作，認為「鼠患指數」不足以反映鼠患實況，建議佢哋應研究制訂「綜合鼠患指數」！各位，根據立法會最新文件，食環署指正檢討現時鼠患參考指數調查嘅方法，亦正聯同本地大學，探討制訂「綜合鼠患指數」嘅可行性等，將喺2022年底前審視檢討進展。文件又提到，房屋署80個重點屋邨喺2021-22年度進行嘅滅鼠行動期間，房屋署合共收到約140宗鼠患投訴或查詢，捕獲約2,560隻老鼠，以及堵塞約1,120個鼠洞。

食環署滅鼠，除咗貴兼廢，就係雷聲大雨點小；之前聲大大又話年內會進行兩輪小區滅鼠行動，又話敲定全港乜區物區滅鼠，喂吖，若然捉得嗰兩千多隻，真係慳啲喇！老鼠繁殖能力驚人，而且佢哋全年冇休，呢啲共棲老鼠每年可以生產5至8胎，而每胎可以生產出5至14隻幼鼠。呢嗱！如果唔能夠及時控制，一隻懷孕嘅鼠媽媽喺一年內可以生產成竇嘅後代！捉兩千多隻老鼠，當你乞嗤啦！食環署又話會逐步喺全港各區推行夜間防治鼠患行動，包括今年7月中起設立夜間防治鼠患流動隊，及在深夜時段設置捕鼠器，仲話正檢討並會喺2022年內訂出更適當和具代表性嘅指標，用作評估工作成效喎！阿哥，千祈咪搞啲乜嘢「夜視攝錄機」及「熱能影像攝錄機」，呢啲「高端科技」只會更清楚睇到啲鼠輩活力四射在交歡繁殖，對滅鼠毫無幫助！

現時食環署以每半年一個周期進行鼠患參考指數調查，調查人員會輪流喺全港50個監察地點擺放監察鼠餌，統計被老鼠咬過嘅數目，從而計算出鼠患指數。申訴專員認為呢個調查方法有局限性，未能如實反映鼠患實際情況，建議食環署先探討能否改良此調查方法，再研究制訂綜合鼠患指數嘅可能性，例如將不同因素納入指數入面，有助評估鼠患嚴重程度，以更全面反映鼠患情況。嗱，木工刨樹，專理不平。食環治鼠，不必花臣多多，貴在真係捉到老鼠。捕鼠無能一味抬高老鼠身價即係廢到唔廢！