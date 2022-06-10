正論：特首臨別無善言　語帶哽咽有誰憐

「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善。」現屆政府任期進入倒數階段，回望過去5年，本港社會飽受摧殘，25年經濟發展一鋪清袋，港人苦不堪言。特首林鄭月娥昨日出席任內最後一次行政長官答問大會，市民無不盼望特首臨別之際，能釋出善意。殊不知，特首我行我素，繼續向市民宣告噩耗，直指短期內沒有通關可能性，再一次漠視民意。港人怒火中燒，特首還揚言自己無愧於心，恍如火上添油；縱然她會上語帶哽咽，試問又有誰，會替她可憐？

本港回歸接近25年，經濟發展步伐緩慢，漸漸被周邊地區追上，「亞洲四小龍」的美譽早已蕩然無存。最近5年來，本港經濟更出現倒退迹象，百業委靡、老字號消失不見，失業大軍又不斷擴充，誰之過？誠然，本港社會經濟發展亦受外在因素影響，諸如中美角力、新冠疫情、俄烏戰事等；然而，港府應對不力是鐵一般的事實，豈是一句「驚濤駭浪、風高浪急」便能輕輕帶過？例如在防疫上，港府先是對防疫漏洞視而不見，縱容國泰機組人員免檢疫入境，引爆第5波疫情；其後祭出大堆荒誕離奇的「辣招」，弄得民不聊生！

凡人都懂得「經一事長一智」，唯獨港府經歷災難後，表現仍無寸進；當初防範病毒來襲時反應緩慢，如今須鬆綁防疫措施時同樣龜速，猶如剝洋葱般逐層解開，商界只能滿眶熱淚。即使面對各國逐步解禁，港府依舊無動於衷，既沒提出方法徹底清零，也沒通關時間表，直接扼殺商界最後的希望。林鄭昨日形容通關「好考功夫」，又辯稱外國與內地的防疫理論不同，香港是「企喺中間」，再次凸顯了港府防疫方針「牆頭草」，結果兩邊不討好。

民生方面，現屆政府上任初期，信誓旦旦許下諸多承諾，結果是一張又一張空頭支票，幾乎全打水漂。諸如房屋難題存在多年，一屆拖一屆，現屆港府依然採取拖字訣。年輕人買樓由理想變成夢想，又由夢想變成神話；即使年輕人退而求其次，選擇輪候公屋，但公屋輪候冊厚如黃頁電話簿，少不免等候十年八載。難怪林鄭形容房屋政策是「前人種樹，後人乘涼」，畢竟十年樹木，確實與市民輪候公屋的時間差不多。

其他問題諸如教育、環境衞生、反黑、假難民等，港府無一撥亂反正，反而愈做愈差，身為一區之長理應感到可恥。有議員希望林鄭分享任內重大功過，林鄭僅回應「自己講自己功績無咩意思」，表面上是謙虛客套，實則是沒有功績可言，畢竟諸如制訂《港區國安法》、完善選舉機制等，無不是中央出手，港府豈可居功？倘若林鄭功高蓋世，誰又會怪她自吹自擂，囂張自大呢？

特首總結自己5年任期時，情緒波動頗大，不時口震及走音，又語帶哽咽，似是可憐。事實上，真正可憐的是林鄭治下的港人，多年來只有在泥濘中委曲求全，親眼看着香港步向衰退，幾多人因此心灰意冷，決定移民離開。欲哭無淚的，又何止林鄭一人，不少港人早已把眼淚流乾，改為盼望新特首能開創新氣象！