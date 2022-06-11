正論：腥風血雨罩香江　罪惡橫流成毒瘤

香港過去是世界有數的安全城市，俱往矣！今日的香港罪惡橫流，腥風血雨，昨日凌晨二時許，中環發生一宗驚心動魄的街頭槍擊仇殺案，簡直無法無天。涉案為本地兩大黑幫，行兇刀手主要為南亞裔，當中更有黑幫當街開槍，情況比電影情節更誇張。堂堂國際大都會淪落至此，與港府開門揖盜脫不了干係，只要一日打開大門對假難民無任歡迎，治安毒瘤與黑幫勾結只會愈演愈烈，加上警方掃黑不力，嚴重罪行只會層出不窮，永不休止！

從網上流傳的「車Cam」片段可見，當時的情況可謂一片混亂，多輛車駛至雲咸街左線往下亞厘畢道的燈位之際，其中一輛凌志私家車停在另一輛白色七人車旁，車上突然跳出多名刀手向白色七人車猛砍；與此同時，尾隨白色七人車的客貨車亦突然開車切線撞向刀手，再往下亞厘畢道方向逃去。就在刀光劍影之間，白色七人車突然傳出一下隆然巨響，懷疑車上有人開槍並轟中其中一名刀手再開車逃之夭夭。警方初步調查相信案件涉及兩個幫派，疑因毒品及非法賭檔利益分贓不均引發。

案發後，警方在現場截獲6名男子，3人受傷，3人沒有受傷，均屬同一幫派成員。3名傷者全為南亞裔人士，當中25歲南亞漢腹部中槍需進行手術；另3名無受傷男子則一人為本地人，兩人為南亞裔；共有數人被捕。

中環既是香港的金融心臟，又是蘭桂坊夜生活中心，可謂龍蛇混雜，但一直以來，如此血腥的街頭仇殺在中環依然甚為鮮見。今次兩大黑幫因為利益問題爆發衝突，話吹雞就吹雞，要斬人便斬人，要開槍便開槍，如入無人之境，其目無法紀，完全令人回想起90年代「大圈幫」橫行，以至回歸初期黑幫「12點後我話事」之氣燄和猖獗。

必須指出，今次的槍擊仇殺案，涉案者大都是南亞裔人士，不難估計，他們當中不乏持行街紙的假難民。事實上，假難民以「免遣返聲請」等司法程序為滯港護身符，他們膽正命平，為搵快錢與黑幫一拍即合，成為黑幫打手，作奸犯科、打家劫舍、仇殺械鬥、製毒販毒全部有他們的身影，堪稱無惡不作，成為本港最大治安毒瘤。今次事件顯然只是冰山一角，數字顯示，去年有929名擔保外釋非華裔人士因干犯刑事罪行而被捕，絕大部分為聲請人，當中有254人干犯店舖盜竊、92人涉嚴重毒品罪行、90人涉傷人及嚴重毆打、37人涉刑事毀壞及22人涉爆竊；涉及其他罪行則有250人。單計今年頭兩個月，已有77人因干犯刑事罪行而被捕，另涉打黑工被捕更不在少數，證明治安毒瘤對香港危害極大。

正因為假難民氾濫成災，黑幫輕易便能收為己用，令罪案更加猖獗，本地人不願做的髒活，統統由假難民包攬，特區治安每況愈下就是必然結果。社會要求港府退出國際公約拒絕接收假難民之聲一浪高於一浪，惟高官置若罔聞，不但對假難民笑面相迎，用於供養假難民的開支更是有增無減。港府在過去8個財政年度已耗用72.7億元巨額公帑養肥治安毒瘤，預算一年比一年增加，還不斷加開相關職位專門「服侍」假難民。如此以德報怨，港官沒有問准港人，惡果卻要港人承擔。同一筆錢要是用於扶貧安老，本港長者豈會老無所依、貧無所養、死無葬身之地這麼悽慘？

別說港府善財難捨，冤枉甘心，早成民怨之源；就說口口聲聲「忠誠勇毅，守護我城」的香港警察，一樣掃黑不力，助長黑社會肆虐，才是最令人深惡痛絕。這樣說絕非無的放矢，黑社會罪惡近年愈趨惡化，除了得力於假難民充當爛頭蟀，與警方掃黑軟手軟腳同樣有直接關係。以今次事件為例，涉及毒品及非法賭檔利益，而毒品、非法賭檔和樓上吧均是特區治安三大害，也是黑幫的主要收入來源。本報屢次為民發聲，要求警方鐵腕執法，然而事與願違，這三大害不僅屢禁不止，反而愈禁愈有，簡直是咄咄怪事。

君不見，警方雖然年年與內地聯合舉行「雷霆」行動，惟只是行禮如儀，落網者均是魚毛蝦仔，掃蕩的非法樓上吧、非法賭檔不旋踵即告復業，毒品則繼續在這些場所公然買賣，完全不傷黑幫筋骨，遑論有黑幫高層被捕。甚至乎，涉及洗黑錢等嚴重罪行的黑幫頭目被捕上庭期間，居然能在警方眼皮底下成功潛逃，說當中沒有古怪，有人信嗎？

更蹊蹺的是，近期涉及上億元的毒品大案全部由海關獨力所破，幾乎月月都破一單；反觀警隊人手、資源都比海關充足豐富，又有反黑組又有掃毒大隊，偏偏毒品大案單單落空，只偶爾破獲金額少、規模細的毒品案聊作交差。這就難怪，外界愈來愈質疑當中涉及警黑勾結，有人充當黑幫保護傘，同電影《無間道》如出一轍。

尤其黑幫除了利用假難民犯案，更利用未成年人販毒，遺害最是深遠。海關月前查驗海運貨物期間，便赫然發現一件由中美洲寄出、報稱變壓器的貨物藏有可卡因，其後拘捕兩名只有14及15歲的涉案男學生。這些例子不勝枚舉，僅去年便有159名18歲以下青少年因販毒被捕，較2020年同期勁升47.2%，最年輕的販毒被捕人士只有13歲。黑幫以「養雀仔」方式誘騙青少年充當替死鬼前途盡毀，幕後黑手則逍遙法外，如果警方真有盡心盡力掃黑除惡，少年毒販豈會愈來愈多？未成年拆家豈會前赴後繼？

聯合國多年前已點名香港淪為國際毒品中轉站和販毒天堂，事實證明，有關指控並非空穴來風，更非「外部勢力」妖言亂港，而是港府和警方有法不依、執法不嚴一手促成。可以看見，黑幫與假難民勾結，治安毒瘤愈養愈肥；毒品、樓上吧、非法賭檔不絕，三大害為患愈演愈烈。如果說，中央在港推行《國安法》後特區回復平靜，那麼，港府源源不絕供養假難民，警方對黑幫坐視不理，令特區無日安寧，為中央添煩添亂，該當何罪！