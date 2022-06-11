功夫茶：亂港政客被搣柴　革去功名正視聽

天道有則，人心莫測。回顧政府過往授勳名單，派錯「荷蘭水蓋」都不知幾多！何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也。呢嗱！政府尋日刊憲公布，撤銷民主黨元老單仲偕及楊森作為太平紳士嘅委任。另外，楊森、單仲偕及戴耀廷嘅姓名亦會從特區授勳及嘉獎名單中剔除，即日生效。

戴耀廷喺2001年獲授榮譽勳章；而單仲偕及楊森則分別於2007年及2009年獲頒銀紫荊星章，兩人同時獲委任為太平紳士。呢3位人士當其時的確係「芳草」，如今唔係身陷監牢，就係遠走高飛！呢班反中亂港政客，豈止淪為蕭艾，根本就係毒草！

單仲偕與楊森呢兩位前民主黨老鴿，因2019年10月1日遊行中組織未經批准集結一案，單被判入獄14個月、緩刑24個月，呢位被稱為「𠜎雞」嘅白鴿黨元老，已雞咁腳鬼祟離港赴美話「暫退隱江湖」喎！實則又係李永達之流，「叫人衝自己鬆」，被民主黨啲黨友不點名批評係「契弟」和「機會主義者」；觀乎呢隻閹咗嘅「𠜎雞」，亦一丘之貉，所謂「退隱江湖」，亦德薄智小之徒，一有風吹草動，兄弟頂住自己先鬆，走得快，好世界！政客信得過，豬乸會上樹，確係政壇金句。

至於嗰位楊森，同樣被判囚14個月，現已出獄。呢位亂港政客，依然死剩把口，話會繼續捍衞港人嘅公民權利、民主和法治喎！眾所皆知，楊森與國安重犯壹淫媒黎智英關係密切，加上楊亦係黎智英嘅姐夫。既有姻親關係，楊森夫婦亦經常出現喺漢奸黎何文田嘅「第一漢奸樓」，三不五時喺呢度密會、攪局！蛇無頭而不行，依家漢奸黎身陷赤柱監獄大牢，已如秋後嘅螞蚱，沒有幾天蹦躂，好個楊森，還廢噏甚麼捍衞民主，認真笑大人個口！仲要呃鬼食豆腐，好心慳啲喇！

各位，至於人稱「戴妖」嘅戴耀廷大家更不會陌生，戴妖因涉嫌組織或者參與民主派初選，被控「串謀顛覆國家政權」，正在還押；佢早前亦因2014年發起非法佔中行動，被裁定串謀犯公眾妨擾罪等，判監1年4個月；又承認2016年於報章刊登「雷動計劃」廣告，非法招致選舉開支等4罪，涉違反《選舉條例》，被判入獄10個月。

以上3位反中亂港政客，惡行斑斑，令人齒冷，竟然又授勳又嘉獎，仲委任為太平紳士添！太平紳士其中一項職能係巡視懲教署、羈留中心或其他院所，以確保其有效管理，以及沒有任何被不公平對待或被剝削權利。阿哥，委任太平紳士可謂任重道遠，豈能不慎之重之！「政治酬庸」若然亂咁「派街坊」，出事後政府顏面都好難睇啫！今革去一眾反中亂港政客功名以正視聽，希望新政府從中得到啟示！