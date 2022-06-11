新冠疫情與烏克蘭戰爭加深加快了世界結構轉變的趨勢，即使疫情之後復常，戰爭以和解告終，世界已不一樣了，也難回復舊觀。在這情況下，香港是否還是因循守舊及守株待兔呢？我在這裏不停地強調中國變、世界變，香港要變，香港實在變了甚麼呢？

社會上的討論仍然是沿着老路在吹噓，稍具新意的是發展科技。但怎樣發展？香港不願制訂科技政策、產業政策，科研支出佔經濟比重還是令人慚愧的不足1%（深圳已超4%了）。香港也沒有科研創新的戰略，沒有重點發展的產業路徑圖、時間表，也不懂得去作內地比較（深圳、杭州、武漢、貴陽）、國際比較（新加坡、台灣、以色列、愛爾蘭），盲頭烏蠅地奢言以科創推動轉型，但還是用招商引資的陳年老方法。

香港提出中部人工島的新市鎮中心發展，至今不過是畫餅充飢，或是以此推搪當前急迫的發展。北部都會區是新瓶舊酒，卻是香港許久沒有的新市鎮中心發展的規劃。作用一是呼應內地發展；二是擴大市區的多元化，改變殖民地時代集中維港兩岸的發展戰略，把更多空間拓展，容許規模與範疇經濟效益發揮更大作用。方向是對的，可惜流於粗疏表面，沒有與深圳合作協調，形成深圳河兩岸的隔膜。

深圳大力向東發展，借助軌道交通，通往惠州、汕尾。香港北部都會區應該是北與羅湖福田相通，東往惠州汕尾以至沿海的粵東、閩南。可惜香港的規劃沒有意圖打通與深圳的跨境跨市連接。北環綫還是待建，只因深圳規劃動工，香港東鐵才似有跨境至深圳新的羅湖站。但怎樣將之（也包括蓮塘口岸，沙頭角口岸）與北部都會區結合發展，還是大致空白無緒。這兩個稱為新的大政策仍是如此，香港怎樣迎接中國變、世界變呢？

發展戰略還是受制於房地產的既得利益和扭曲的房屋政策，不敢觸動。於是新產業的發展缺乏土地、資金、政策的重點投入，怎樣從無至有創辦起來呢？為了照顧既得利益，也為了省錢和急功近利，發展的重心便是翻炒舊產業，也不變更革新。結果多是事倍功半，浪費時機。在大變的浪潮衝擊之下，早晚會失去市場競爭力而衰落。香港若是繼續集中於這些舊產業，也會整體被拖累下沉。

新政府上任之際，希望能有新變，否則的話，又是蹉跎再5年！