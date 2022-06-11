中央領導人見李家超時，充分肯定以「愛國者治港」的新選舉制度，明確表示這是一套符合「一國兩制」方針，符合香港實際，符合香港發展需要的政治制度、民主制度，必須倍加珍惜，長期堅持。

中央領導這番話的意思很明白，落實「愛國者治港」是新選舉制度的核心。過去的那套選舉制度未能實現「愛國者治港」，讓一些非愛國者乃至反國家者，通過選舉混進立法會、區議會和選舉行政長官的組織中。他們侵蝕、危害了選舉制度，而且藉此奪權，從事反中亂港活動，充當外國代理人，搞顏色革命，顛覆「一國兩制」。這樣的選舉制度，實際上是「一國兩制」的天敵，是回歸後香港亂象不止的根源。

這樣的選舉制度，照抄美英西方的設計，刻意樹立選舉組織中的反對派，在香港因英夷統治到回歸中國的背景下、在「一國兩制」安排下、在英美西方世界性的反共反華歷史冷戰下，香港選舉制度中的反對派必定是一群反共反華分子，必定是外國代理人，必定是一群「恨國黨」。瘋狂之時，他們就會成為「港獨」分子，成為分裂國家的勢力，成為赤裸裸的賣國賊和漢奸！回歸20多年來，香港反對派的墮落和表現不正是如此嗎？

因此，選舉制度必須從「人事結構」上改革，必須以愛國者為單一組成，必須是愛國者天下。參加選舉之人，須經過這方面的政治審查、品格審查，以構建新的選舉政治制度、民主制度，和過去那種以美英西方為藍本的選舉制度劃清界線。

那麼，香港還會實現《基本法》規定的行政長官和立法會全部議席的雙普選嗎？這個問題不能簡單回答：會或不會。世界上的事情，一切皆在發展，一切皆有可能，一切皆會調整，一切都要與時俱進，一切都要從實際出發，一切都應實事求是。現在經過改革的「愛國者治港」的選舉制度能夠長期堅持、卓有成效的話，就會為「雙普選」打下堅實的基礎和創造必要的條件。