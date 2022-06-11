在東南亞國家中，中國和柬埔寨的關係最緊密，除了有歷史的原因，也與中國提供大量援助分不開，因此引起美西方諸多猜忌。最近由中方援助的柬埔寨雲壤海軍基地升級改造工程開工，美國政客和媒體照例大肆炒作「中國威脅論」，聲稱這是中方在柬秘密建造的海軍基地。儘管兩當事國已多次否認，柬埔寨憲法也明文規定不允許外國在當地設立軍事基地，但老美就是不理，繼續刻意炒作，而附庸國澳洲則充當應聲蟲表示「關切」。

這就奇了，美國在全球建立800多個軍事基地，還有200多個生物實驗室遍布世界，其他西方國家從來沒有表示「關切」，反觀中國除了在非洲吉布提有一個海外軍事補給點，至今沒有任何一個海外軍事基地，卻經常受到無理指摘，這是甚麼道理？到底是誰威脅誰？退一萬步說，假使有一天中國因應實際需要而在海外設立軍事基地，也是中國與相關國家之間的事，與美國完全無關，因為這並非其獨享的專利，世界上更沒有任何一條法律規定中國不可以擁有海外軍事基地。

美國也許是稱霸世界太久了，將「例外主義」視為理所當然，自己可以為所欲為，別人則動輒得咎。早前中國和所羅門群島簽署安全協議，美國說三道四；現在中國援助柬埔寨改造海軍基地，美國又指手畫腳。這已不僅僅是雙重標準，簡直是蠻不講理，是霸權心態作祟。以這種霸權心態對付其他國家也許有效，因為許多國家敢怒不敢言，但中國、俄羅斯甚至朝鮮等都不吃這一套，美國愈是歇斯底里，愈暴露其虛偽醜陋的一面。

日前聯合國大會討論朝鮮半島核問題，美方又是喊打喊殺，其實正如中方代表指出，美國正是核擴散的始作俑者。遠的姑且不說，近來在亞太地區不斷挑起事端，跟區內國家開展核潛艇合作、開發高超音速武器、向他國出售可攜帶核彈頭的巡航導彈等等，難道不是核擴散嗎？美國至今無法解釋，為何以色列可以擁有核武，朝鮮不可以？這到底是誰制訂的國際規則？

看來美國確實是做世界霸主的時間太長了，以致接受不了實力相對衰退的現實，也適應不了世界格局的轉變。尤其面對中國強勢崛起，既焦慮又惶恐，連中國和其他國家正常合作也接受不了，這樣下去，美國政客們遲早一個個把自己逼瘋。