林鄭下台在即，別人是人之將死其言也善，她則是人之將走其言也囂。她出席最後一次立法會答問會總結任內工作，慨嘆過去5年驚濤駭浪，但無愧於心，更無一刻想過辭職，並自詡性格是愈困難愈興奮。撇開黑暴期間她跟外商的錄音對話外流，表明「如果有得揀會辭職」不談，就說她所謂無愧於心，愈困難愈興奮，市民肯定不敢苟同。

大家一定記得，她在黑暴最猖獗期間一再跪低，不僅驚惶宣布修訂《逃犯條例》壽終正寢，就連警總被圍、立法會被拆、整個香港滿目瘡痍，一樣龜縮不見影；即使中央三令五申特區政府必須奮起止暴制亂，林鄭一樣畏首畏尾，致令這場暴亂一搞逾年，令香港元氣大傷。防疫無能更不必說，香港5波疫情，全部都是外防輸入漏洞百出所引致，更因為港府毫無準備，病床嚴重不足，第5波一爆發便「打爆急症室」，大量老人家枉死陪葬。香港的新冠死亡率冠絕全球，死了逾9,000人，林鄭居然無愧於心，除了冷血，夫復何言。

難為她臨下台仍要自吹自擂，多次以「前人種樹，後人乘涼」反映自己的不甘心，明示未來10年房屋供應大增，完全是自己的功勞；而且不忙將燙手山芋丟給下屆，表明任內不會處理爭議極大的公務員加薪，留待下屆政府決定，顯然就是不想做醜人，所謂的愈困難愈興奮，真不知從何談起。

最醜陋的是，她急不及待出口術為自己「𢱑撈」，自稱很樂意在公務員培訓方面分享經驗，意欲插手公務員學院事務；又強調是自己在2016年成功爭取香港故宮文化博物館落戶西九，退任後很樂意參與推廣工作云云。看來，市民若以為這個民望比前任梁振英更低殘的過氣特首很快便會在眼前消失，只是一廂情願。