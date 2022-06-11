中國領導人一句「房子是用來住，不是用來炒的。」此話一出，已經讓內地的樓市為之震動。近期中國經濟又遭受幾面夾擊，中美兩國貿易戰，新冠肺炎疫情，俄羅斯與烏克蘭戰爭，更兼中央致力打擊壟斷經營的行業。多項因素加起來，更使內地的樓市疲不能興。

有論者認為，內地政府已經鐵了心，要用大棒子把樓價打下去，哪怕經濟再差，在這一節上頭，還是沒得商量。然而，現實卻未必如是，本月，中山市政府就祭出新招數，明擺着是要振興樓市。在6月份之內，市民購買新房子，即可獲贈3萬元消費券。消費券雖然有指定用途，但設限的範圍不算太廣泛，新措施對刺激樓市，應該有幫助。

一葉落而知天下秋，今趟中山市要推出新政策，正好反映出內地的樓市有多嚴峻，同時也可見中央的政策不是鐵板一塊。雖然政府不希望房地產過熱，但在寬猛之間，政策還是會不斷作出調整的。

中山是香港人在內地置業，其中一處的熱門地區，當地的房價不便宜，政府變相補貼3萬元，鼓勵人們置業，實際的幫助未必太大。不過，這項措施頗具指標性作用，很多業內人士認為，這是政府放寬樓市限制的一個重要信號。

中國跟全世界一樣，經濟正受到多方面的考驗，但咱們還是較很多地方幸運，因為阿爺的工具箱內，可用者尚多。適度放寬樓市限制是一招，全民派錢便是另一招，中山市正在試行第一種方法，要是行之有效，大可以推行至全國各地。若然經濟仍然不振，中央還可以效法西方政府，直接向國民派發現金。畢竟中國的底子仍厚，即使同樣受損，傷害亦會較其他國家輕。