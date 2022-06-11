美國與台灣媒體近日先後以中國軍事力量與日俱增為題，渲染台海局勢日益升溫，台媒甚至引用國防部向立法院外交及國防委員會提交的報告，推測解放軍5年後具備遠程海空打擊與區域防空能力，足以對台與抗擊外軍作戰，一時間「美國真的有能力保護台灣嗎？」又成熱話，擅長操作輿論戰的美國人究竟在做甚麼盤算？

美媒煞有介事的強調「中國擁有世界上最大規模的海軍，遠超美國可在台灣衝突中投入的船隻數量」、「中國的軍隊比俄羅斯的更大更強，中國的經濟規模也更大」，但著名軍事網站「全球火力」公布「2022年世界軍力排名」，美國第一，俄羅斯第二，中國第三。美國施捧殺背後動機單不單純？

美國去年10月才發表最新戰略指南，首次承認美中兩國海軍戰力旗鼓相當，8個月後的今天，美媒進一步吹奏中強美弱的論調，一來可透過長他人志氣來麻痹對手；二來亦令台灣島內惶恐不安。果不其然，台灣外交部發言人歐江安日前證實接獲美國政府正式通知，會對台進行新一批軍售，涉及1.2億美元的海軍艦艇零附件及相關的技術支援。

去年8月，美國總統拜登上台後的首宗對台軍售案，也是由國防部向國會提交對中國軍隊的評估報告作開路先鋒；今年2月、4月兩次對台軍售案前，亦有台媒代勞鳴鑼開道，究竟是媒體人春江水暖，還是有人擅打輿論戰呢？

做生意打廣告，乃人之常情；隨着中國經濟實力提升，富國強兵亦是必然之事，但中國不是美國，攻打伊拉克、阿富汗、利比亞還不夠，還要鎖定某些國家、政權為邪惡軸心、無賴國家，欲除之而後快，中國強兵是出於自強而非侵略。打廣告也得建基於事實，不然便是劣質廣告。