2019年5月立法會審議修訂《逃犯條例》草案期間，朱凱廸、陳志全等人涉擾亂立法會秩序，被控違反《立法會（權力及特權）條例》，涉案的梁耀忠日前在西九龍裁判法院承認一項襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的議員罪。被告梁耀忠承認於2019年5月11日，在立法會綜合大樓1號會議室外，襲擊、妨礙或騷擾筆者。

主任裁判官判刑時表示，是次事件嚴重，被告行為令當時很糟糕的情況火上加油，考慮到被告認罪，故判監兩星期。庭上透露，梁耀忠因前年維園非法集會判監9個月正在服刑，原預計最快在下周獲釋，換言之要「再坐一會兒」。筆者被壓傷後頸，導致頸、肩及頭痛，看了一段時間中醫才康復。

立法會議員的職責是監察政府，議員應就民生經濟議題提出對社會整體有利益的建議，推動政策改革。議事廳應是莊嚴的理性論政之地，想不到議員在立法會竟要捱打，要打木人巷才能去到開會。

黑暴期間香港進入了撕裂狀態，攬炒派與暴徒卻剝奪香港人免於恐懼的自由，毀壞香港的繁榮穩定，更奪去就業與發展的機會。虛假資訊充斥、血腥暴力更於四處蔓延，他們不斷煽惑鼓動，「只准暴徒縱火，不許百姓點燈」，黑色恐怖一日不除，本港難以回復安寧。

國安法的實施和完善選舉制度，讓香港「由亂轉治」，社會逐漸恢復平靜，立法會也迎來新氣象。在新格局下，議會聚焦發展、解決深層次矛盾、抓緊國家戰略機遇，廣大市民和筆者重獲免於恐懼的自由。期望在新的健康行政及立法關係下，香港可以全力發展，邁向「由治及興」。