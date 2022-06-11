候任行政長官李家超接受專訪時說，2019年修例風波所引發對香港的破壞傷害是最難忘的，港人痛定思痛，不要好了瘡疤忘了痛，是預防大痛再來的最好預防劑。有甚麼集體大痛回憶可入藥？俯拾皆是，略舉三味。

第一味是樂與悲。幾年來最快樂的人，自必是死裏逃生的陳同佳；最悲痛的自必是含冤被謀殺的潘曉穎及其父母親人，以及無端陪葬的暴動災民和經濟蕭條悲愴。烽火校園、堵路、毀燈、焚鐵路站、燒搶商舖等，全社會蒙受嚴重人財兩失。

第二味是假與真。假作真時真亦假，真作假時假亦真，假消息愚弄了自詡聰明和眉精眼企的香港人。「反送中」以假亂真，竟有數十萬人像「中降頭」般信以為真，直至「十二瞞徒」送返港受審才如夢初醒。「爆眼女」、「被自殺」、「屍殺列車」、「沙嶺埋屍」等一宗又一宗假消息，成為黑暴黃媒的心戰室及KOL和黃營政黨的煽暴謠言，更成為追究「警暴」的助燃劑。貴為中大校長的段崇智也加入譴責警方和追究「警暴」行列，更遑論社會上眾多傻仔和懵人了。在恐共仇恨遮眼和復仇的心態下，無數青年和學生矇查查「替天行道」，化身為「火魔法師」、「裝修師」、「雷射師」、「旁聽師」、「探監師」，其實皆不如早已吸盡眾籌的黃色律師大律師，他們經已着草成為「度假師」、「走佬師」。

第三味是愛與害。祖國畢竟是香港的生母，無論兒子怎樣忤逆不孝，甚至反誣加害，國家對港總是迷路給指引，厄困急拯救。試問還有點良心的人，應否捫心自問？害人害港的美英新「八國聯軍」，對港落井下石，打着維護民主與自由的幌子，公然插手香港支持暴徒暴動，制裁港府，美化黑色暴亂是「一道美麗的風景線」，自曝是國際害人精。