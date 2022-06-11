古龍說，這個世界上有很多種人，有的人喜歡追憶往事，有的人喜歡憧憬未來，但是也有些人認為，老時光並不一定就是好時光，未來的事也不是任何人所能預料的，只有「現在」最真實，所以一定要好好把握。老朽之所以憶起古龍這幾句話，皆因從任期剩下不足3星期嘅林鄭月娥，幾日前最後一次以特首身份出席立法會答問大會，便深明「現在」最真實，起碼人在，茶未涼，吹兩嘴還能引來多少關注！

呢！林鄭再一次延續其「官到無求膽自大」嘅精神，總結5年管治，雖指過去幾年歷盡驚濤駭浪，卻稱「我可以大膽說一句，我已交出一張無愧於自己的成績表，亦為我42年的公務生涯畫上完整的句號。」把握「現在」，就係要認屎認屁！作為一介蟻民，老朽也可以大膽說一句，佢42年公務生涯，並非白做，港人對佢實在不薄，佢出嘅薪酬、福利等亦係頂級嘅，比歐美好多政要都要優渥！

知人者智，自知者明。各位，知人最難，皆因人不只有一面，有雙面甚至多面，只知其一面，通常都係睇錯居多！詩人說，「試玉要燒三日滿，辨材須待七年期」就係咁解。至於「自知者明」亦談何容易，高瞻遠矚、海納百川度量嘅人，確實難得一見，一如孔夫子所言「吾未見好德如好色者也」！

真有自知之明嘅人，一定知道甚麼叫「桃李不言，下自成蹊」，即係桃樹和李樹，對自己嘅美好不會宣傳；佢哋嘅花果，卻把人們都吸引到跟前。又或者「芝蘭生於深林，不以無人而不芳」！一個人嘅功過，起碼要等「蓋棺論定」；依家林鄭人將走只一味感覺良好，為臉上貼金，唉，抗疫不力死咁多人、大量港人移民、人才資金流失等，虧佢仲厚顏左一句「無愧」右一句「完整句號」，我呸呸呸！