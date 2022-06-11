去年底，香港保護兒童會轄下「童樂居」被揭發有職員涉嫌虐兒事件，警方翻看「童樂居」的閉路電視片段，發現更多職員涉嫌虐待兒童的罪行，在這事件中，被虐兒童多達40人，年紀最小的只有一歲，至今34名職員被警方拘捕，暴露「童樂居」虐兒是集體行為，護兒院竟變成虐兒院，真是令人震驚！

保護兒童會成立獨立檢討委員會調查事件，今年初公布的中期報告，指出前線有粗暴管理文化，管理層監管不力，以及高流失率致工作沉重，批評「童樂居」無監督幼兒工作員的表現、無定期翻查閉路電視紀錄，最少7年無為員工提供防止虐兒培訓等，釀成今次不幸事件。

香港保護兒童會每年獲得政府大額撥款支援營運，社會福利署作為主管部門，應對其加以監管，確保公帑用得其所，真正實踐保護兒童的服務。事實上，「童樂居」根本「無王管」，長期存在體罰幼兒的不當行為。事件曝光後，「童樂居」並沒有被釘牌，管理層亦沒有被問責，只是讓香港保護兒童會總幹事和「童樂居」的院長辭職了事，沒有給予任何懲處，有欠公允，令人十分失望！

近日，社會福利署決定，基於中心嚴重違反服務質素標準，多名兒童被安排入院接受檢查期間，「童樂居」沒有為他們提供所需住宿服務，因此決定扣減180多萬元撥款，相當於給予主辦者香港保護兒童會年度資助的2.25%。但這筆扣減，根本對防範、懲罰虐兒事件起不到阻嚇作用，而且反映出社會福利署對受資助機構的監管完全不到位，監管機制不夠完善。

現代文明社會絕不容忍任何虐童行為，更何況是發生在受政府資助的保護兒童機構內的長期集體惡行。社會福利署責無旁貸，必須徹底檢討「童樂居」事件，提出針對性的改善管理、制度，加強監管措施，防止同類事件重演，絕不能以扣款、機構負責人辭職，便把事情草草了事。

有立法會議員指出，社會福利署對受資助機構沒有懲罰機制，今次扣減撥款代替懲罰已是「絕無僅有」的方式，過去有機構服務不達標，社會福利署都只是要求解釋了事。社會福利署對受資助機構監管不力，豈能保證機構能洗心改過、混亂不會故態復萌？

針對「童樂居」的處罰，社會福利署必須審視其虐兒事件的嚴重性，重新考慮大幅削減撥款、暫停「童樂居」的部分服務，如果其服務改善仍不達標，甚至應考慮「釘牌」，這樣才能有效提升受資助機構的服務水平，符合公眾利益。

為官避事平生恥，「童樂居」發生駭人聽聞的虐待兒童事件，引起社會強烈關注，政府慣常做法是成立委員會檢討一番，交一兩份報告，之後便不了了之。無可否認，政府對受資助機構的監管不到位，這才是問題的根源，必須全面覆核及優化制度。