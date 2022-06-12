功夫茶：黑幫廝殺彈橫飛　鴉雀無聲惟雷響

香江天氣連日豪雨，又黃色又紅色暴雨警告，整日陰霾低沉！大家冇乜事少啲出街，遇到狂風暴雨也許不覺得係一回事！之不過，早幾日，即10號星期五，就喺月黑風高嘅凌晨，酒吧林立嘅「人間妖域」蘭桂坊中環街頭，兩幫因搶奪地盤而素有積怨嘅黑幫分子，因毒品及賭檔等利益分贓不均而掀起廝殺風雲！

各位，網上流傳一段由「車Cam」拍到嘅街頭喋血過程，其中一幫約4人分乘黑色貨Van、白色7人車、黑色私家車，駛至雲咸街46號對開遇紅燈停下！此時，另一派黑幫分乘兩私家車追到，說時遲，那時快，至少8刀手勢兇夾狼手執開山刀和牛肉刀圍着白色7人車，停喺其後，屬被襲一方嘅黑色貨Van突圍，撞倒一名刀手後逃去！

從短片所見，一眾斬人黑幫逞兇時突然掉頭狂奔，消息指7人車內有人開兩槍，擊中首當其衝嘅一名刀手腹部，另一彈疑打中刀手黑色私家車車門，成個大窿，可見威力！另一肥胖刀手逃走時跌倒。其後，有其他駕駛人士見到如此腥風血雨一幕，場面直頭比拍港產警匪槍戰、旺角黑夜蠱惑仔劈友有過之而無不及，忙不迭報警。

事後警方如臨大敵，包括反恐特勤隊等大批警員迅速到場，截停斬人者嘅兩部私家車，共截獲6人，其中3人受傷送院，25歲腹部中彈男搶救後情況嚴重，30歲傷頭刀手危殆，另一名腳部受傷嘅36歲男子則情況穩定。

午夜黑幫廝殺現場檢獲9把利刀、一枚彈頭及彈殼，惟涉案半自動手槍未尋回！被捕6人中有4人涉傷人及藏有攻擊性武器。至清晨5時許，一輛疑為被斬黑幫所乘嘅白色7人車喺八鄉錦莆路着火燒毀，料為黑幫毀車滅證。警方賊過興兵，派出近半百警力，包括有組織罪案及三合會調查科、總區反三合會行動組、機動部隊及特遣隊，聯同衞生署巡查蘭桂坊一帶酒吧截查可疑人士，並對違反防疫規例人士採取執法行動。阿哥，依家派出咁大隊人馬，聯同衞生署巡查蘭桂坊，乜好似去捉違規人士、發告票位位罰5,000個大洋多過去搜捕在逃黑幫喎！喂呀，依家涉及開槍事件喎！

本港早年「省港旗兵」肆虐，黑槍流入情況嚴重，常見嘅係7.62毫米口徑嘅國產黑星曲尺手槍。消息人士透露，不排除個別黑幫或犯罪組織擁有黑槍，特別係毒販。呢嗱！今次蘭桂坊街頭喋血，黑幫使用嘅相信係9毫米半自動手槍，威力比黑星更犀利，德國及奧地利均有生產，射程最遠50米。

各位，本港街頭蠱惑仔廝殺，多數用刀棍水喉通鐵棒，絕少係真槍實彈！呢單嘢涉及兩幫涉因非法利益分贓不均和爭地盤，誇張到出埋半自動手槍。黑幫仇殺猖獗成咁，照計社會上應有唔同嘅聲音表達關注先至啱！奇怪黃絲被人滅聲啫，咁藍絲應該表吓態啩？再唔係，咁大單黑幫風雲，議員都應該講幾句，譬如對我城治安嘅憂慮、香港仲係唔係安全城市；又或者保安局局長、警隊一哥甚至仍支糧在位嘅特首林鄭，是否都應該出嚟講兩句以示重視，並安定人心吖？點解依家惟聞雷聲隆隆！

嗱！功夫茶但覺整個香江鴉雀無聲！大佬呀，即使指冬瓜話葫蘆，求其噏兩句，都冇人話你哋啞喎！竟然係針跌落地都聽到，好似黑幫仇殺、子彈橫飛係小兒科！啲差佬仲好笑，賊過興兵，係都兵分多路去圍剿啲黑幫大鱷啦！仲掛住聯同衞生署去捉違禁制令嘅酒客？豈非本末倒置？各位真漢子，落大雨水浸街啫，都唔使驚支炮淋濕死火啩！歌仔唱：濕水炮仗點會響？你哋支係鋼炮都驚雨咩？各位真漢子，振作精神啲，快啲雷霆行動，上窮碧落下黃泉起回支黑幫半自動手槍啦，否則香港好危險！

講開又講，一個屎塔蓋髮型嘅本港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻，條契弟宅心不正，無法無天，與司法保護傘「傾掂數」回港投案後屢次獲「放生」，令條屎坑蟲更加目無法紀！條屎坑蟲喺3月18日生日，佢無視當時疫情肆虐，當口罩令及禁聚令如無物，大搞無罩生日宴，至少16人違例飯敍播毒，經本報3月下旬圖文並茂、證據確鑿報道後，引起大眾嘩然，紛紛質疑乜黑社會就唔使守防疫規例咩？本報亦就事件分別向有份執行防疫規例嘅警務處及食環署查詢，當時警方就話正了解及調查事件。嗱！事件拖到海枯石爛，至今依然未票控涉案人士，再度令人質疑條屎坑臭蟲背後有司法傘及「雙安」發功撐腰。喂！一單咁輕而易舉嘅票控案，差佬都予人放慢手腳、詐瞓叫唔醒咁款，大佬呀，帶勇之人如何畀信心市民你哋可以「忠誠勇毅，心繫社會」吖？

各位，當91歲嘅黃夏蕙都宣布8月離港，你就可以想像香港政府施政無能，咁多港人心酸棄城，豈是無因？尋日有移民公司舉辦移民展，調查發現近八成人計劃喺兩年內移民。當黑幫街頭刀光劍影、讓子彈飛，而整個社會，竟然冇乜人關心討論，當乜事都冇發生過嗎？暴風雨前夕一切都會顯得超乎尋常嘅平靜！鴉雀無聲可以好大鑊！哀莫大於心死，香港，還會是一顆東方嘅明珠和福地嗎？