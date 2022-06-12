正論：臨近七一爆亂象　國家領導訪港危

一聲驚雷，一聲槍響，劃破了看似平靜的空氣，說明愈是接近7‧1，特區愈是暗濤洶湧。中環日前一宗槍擊仇殺案，假難民與黑幫勾結，涉及幫派間分贓不均，事件絕不簡單。人們實在不明白，距離回歸25周年還有不足三星期，警方理應加緊「清洗太平地」，做好迎接國家領導人訪港的準備。無奈事與願違，不僅治安亂象迭爆，疫情更見明顯回升。誰來主持回歸慶典，充滿變數。

日前凌晨發生的中環槍擊案，警方表示涉及本地兩大黑幫，疑因毒品及賭檔等利益分贓不均，其中一方糾集大量南亞兵團充當刀手襲擊另一方人馬，詎料對方竟身懷手槍，一名南亞刀手中槍，其他刀手慌惶逃竄，情況一片混亂。本來，在中環街頭廝殺，情節已夠誇張，更令人瞠目結舌的是，有人竟攜帶手槍在身，說明這場「講數」早有預謀，一旦談判破裂便兵戎相見，不見血不罷休。

這說明甚麼？說明黑幫氣燄囂張，目無法紀，背後的不法活動非常猖獗，利益盤根錯節，加上南亞假難民膽正命平，與黑幫一拍即合，更令黑幫「如虎添翼」。警方作為維護治安最主力隊伍，又有反黑組，又有掃毒隊，兼且有線人收集情報，對兩大幫派明目張膽「講數」，事前不可能收不到半點風聲；何況7‧1回歸慶典將至，又逢特區政府換屆，更應嚴陣以待，不容有失，豈容黑幫在街頭造次。

然而，現實往往比小說更離奇。警方不但收不到風聲，就連事發後亦僅拘捕了寥寥數名南亞刀手，持槍兇徒逃去無蹤，警方連槍械從何而來也未能掌握。甚至乎，過去每有涉及黑幫的罪案，警方都會向傳媒披露幫派名稱，但今次一反常態，含糊其詞，彷彿有甚麼難言之隱，實在耐人尋味。警方事後派出半百警力在蘭桂坊一帶巡查，賊過興兵，不亦晚乎？更何況，假難民氾濫成災，儼然社會最大的治安毒瘤。只要港府一日繼續開門揖盜，對假難民無任歡迎，特區亦難言有天下太平之日。

屋漏偏逢連夜雨。黑幫街頭仇殺固然無法無天，小偷街頭搶劫一樣防不勝防。昨日港鐵屯馬綫一列車駛至沙田圍站，打開車門落客期間，車廂內一名賊人突然出手搶去一名女乘客手中電話，並趁列車車門關上前奪門逃之夭夭。愈近回歸，特區愈是混亂，治安愈是惡化，寫在牆上。

更令人憂心忡忡的是，新冠疫情在回落一段時期後，似有捲土重來迹象。昨日新增851宗確診個案，是4月中以來的新高，輸入個案佔74宗；另外，再多兩間酒吧出現爆發，共有31人染疫。當局承認疫情出現變化，確診宗數由上月底的200多宗持續上升至800多宗。若說隨時突破1,000宗大關，絕不為奇。

儘管專家聲稱一切都在預計之內，確診個案亦以輕症為大多數，但正如有高官指出，中港之所以通關無期，皆因內地疫情好不容易壓下來，香港不能只顧自己情況，一旦病毒倒灌內地，對國家經濟和人命損害極大。中港通關尚且求而不得，國家領導人訪港更非兒戲。有傳國家主席習近平有機會在7‧1訪港，港府高層已研究閉環管理方式，包括有機會與習近平接觸的高官和出席活動的嘉賓，或要先行自我隔離。

如此大費周章，反映內地極之重視香港疫情問題，習近平會否出席回歸慶典，端視乎特區疫情是否可控，會否臨陣出現大變卦。無奈好的不靈醜的靈，從昨日新增確診達到近期高位觀之，疫情未來走向充滿不確定性，尤其是港府防疫向來漏洞百出，林鄭愈是強調會創造有利國家領導人訪港的條件，事情往反方向發展的機會愈大。

君不見，過去一年，每當中港談及通關，看似有點眉目之際，疫情皆會以大反彈致通關被擱置作結，屢試不爽。會否臨到7‧1又爆大鑊，誰也說不準。

以中國人逢5、逢10必大事慶祝的傳統，又逢《國安法》落實和完善選舉制度後政府換屆，這個回歸25周年本來極具意義。奈何今日之特區不見祥和，反而盡是凶兆。港府抗疫無能，警方執法不力，腥風血雨，蠻夷作亂，子彈橫飛，疫情肆虐。國家領導人對香港卻步，恐怕將一語成讖。