世界視線：以台遏華心不息　美國切腸探底線

美國總統拜登上月訪問亞洲時「口誤」說出武力護台論，引發中國大陸和美國之間的連串外交衝突。風波好不容易平息下來，白宮又接連在經貿和軍事領域打出台灣牌，先是宣布啟動美台21世紀貿易倡議，上周又推出1.2億美元的新一輪對台軍售，涉及海軍艦艇零附件及相關技術支援。這是拜登上任後第4度、今年內第3度對台軍售，可見華府決心要在兩岸問題上搞事。

陸美關係過去數月因台海、俄烏等問題變得緊張。值得留意的是，因疫情停辦兩年的亞洲安全會議近日在新加坡舉行，在大陸防長魏鳳和與美國防長奧斯汀進行拜登任內首次會晤前夕，華府宣布再對台軍售，美國駐華大使伯恩斯稱美中關係或處於美國前總統尼克遜1972年訪華以來最惡劣狀態。結果魏鳳和與奧斯汀會面期間指出，若有人膽敢把台灣分裂出去，解放軍必將不惜一戰。

不論是民主共和兩黨抑或是美國社會，實際上對遏制中國已形成共識，沒有明顯爭議，惟華府在具體執行上，則隨時間不斷作出改變。前總統特朗普在任時，以一己之力悍然對北京發動貿易戰，詎料卻加重美國消費者的負擔，更推高國內通脹問題，他本人最終亦無法連任。拜登上任後嘗試聯合全球盟友制華，但往往是口號多多胡蘿蔔卻不多，一眾國家當然是「睬你都傻」。

拜登於是收縮美國全球戰略，把資源集中在亞太地區。惟華府發現仍然是力不從心，最終在經過連番挫折後，把對華戰略從亞太南海進一步縮小至台海地區。南海爭議本來是美國「至愛」，惟近日菲律賓及英國談及此議題時，美國卻是默不作聲，反而是重新炒熱台海問題。這算是華盛頓對華戰略態度出現變化的一個例子。

現時華府將目標鎖定台海，其操作風格愈發靈活多變，從拜登的「口誤」試探，到美軍航母列根號及林肯號打擊群在台島以東海域演練後，華府眼見北京高調回應，在台灣周邊海空域組織聯合戰備警巡，於是立即調整政策方向，推出美台貿易倡議及對台軍售和培訓等作輔助。往後美國將更精準地「切香腸」，不斷反覆試探大陸，變得更難預測及難纏。