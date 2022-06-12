國民黨主席朱立倫在美國訪問時表示國民黨永遠都堅持「親美反中」，否認「九二共識」，徹底暴露了在台灣選情失利，國民黨新領導層的政治取向，不是奮勇站在台灣本土利益與「台獨」取向的民進黨抗衡，而是與民進黨競相向美國爭寵，變成另一個民進黨。自馬英九之後，看來國民黨不是再無人物，更且是忘了初心，賣黨求個人的利益。

或許說蔣家時代國民黨不也是同樣的親美反共，但反共不是反中，國民黨仍然是中國政權自視，即使反攻大陸沒有希望，還是堅持中華民國，也沒有加上「在台灣」。馬英九應是最後的傳承者，在他之後，國民黨已變質。朱立倫的醜陋表態，不過是露出他們真正的面目而已。

馬英九時期的國民黨，嘗試找出在兩岸關係中既堅持一個中國的國民黨初心，又可維護台灣人民的利益與持續發展的道路。可惜卻在政權輪替下被民進黨否決，且用民粹主義和不正當的競選手段，以兩屆政府的政治暴力把馬英九開啟的政治局面逆轉。作為台灣一大黨的國民黨，好應在新的島內環境以及國際新變的形勢下修正政綱，提出合理合情的政策，以引導社會，爭取民眾支持，在輿論與選舉中收復失地，重奪政權。可惜他們不此之圖，不改革黨內老大難的地方既得利益，也提不出新發展綱領，只執着用民進黨相類的民粹主義。結果選舉失利，更落荒而逃，跑到美國與民進黨爭寵。

美國旨在破壞中國的統一與發展，此所以一直都積極推動台獨力量。國民黨要親美便必然反中，要與民進黨爭寵，可能便要更為台獨。朱立倫在美國的表現，是公開的大轉身，今後勢弱多會更激進地台獨化來企圖壓倒民進黨，作美國反華的寵兒。國民黨在這些人的領導下，便是徹底的賣身投靠。美國當然歡迎，但會否捨民進黨來取新投靠的國民黨呢？兼收並蓄之餘，相信還是以民進黨為主。國民黨早晚會是賠了夫人又折兵，台獨的為甚麼依靠國民黨而不去傍民進黨呢？

國民黨台獨化必然背棄傳統支持者，卻未必可以從民進黨手裏奪取年輕一代的選票。轉型便是國民黨分裂的前兆。可是堅持一中來另立新國民黨，又能否與民進黨對抗呢？也會依然如新黨等統派那樣力量碎片化，政治結果還是無力。

台灣需要的是新理念、新主張，才可扭轉民心！