經過20多年的反中亂港，黑色暴亂發生，香港要全面準確貫徹「一國兩制」的大政方針，落實中央全面管治權，維護國家主權、安全和發展利益，融入國家發展大局，納入國家治理體系，香港在各個領域的撥亂反正是必須的，各方面的改革調整也是必須的；從經濟基礎到上層建築，都要保證香港在當今形勢嚴峻複雜、中美世紀博弈、有可能發生任何險惡大事的環境下能夠闖過急流險灘，不被內外敵對勢力所顛覆和摧毀。

對香港最具顛覆和摧毀力量的，內部是反中亂港勢力、港英餘孽、洋奴漢奸，外部是美、英等西方勢力；香港回歸直到反修例黑暴平息前，這些內外敵對勢力，其戰略目標是奪取香港管治權，是實施「顏色革命」，顛覆「一國兩制」，把香港變成針對改變中國社會主義政權性質，讓香港充當「反共橋頭堡」、「前哨基地」。

《港區國安法》實施，黑暴平息後，內外敵對勢力知道想像過往般顛覆香港基本無望，遂把戰略目標轉向摧毀香港，香港的處境前所未有的兇險。

過去，香港因為對美、英等有巨大的經濟、政治、地緣戰略價值而被「錫住」和充分利用，如今價值驟降，他們在「得不到香港」的瘋狂和絕望之下就要毀掉香港——同時也毀掉香港對中國的價值。

可見，在百年大變局背景下、在中美國運之戰大背景下，《港區國安法》的公布、平息暴亂，香港要撥亂反正、實行改革和整頓，對香港是極為重大的歷史轉折點，過去我們熟悉的一些東西，覺得離不開、不能動的一些東西，覺得雖然有問題還是湊合用的一些東西，在歷史轉折面前、在撥亂反正面前、在改革調整面前，都要革新或捨棄。

更要注意的是，香港的經濟基礎、上層建築，會有抗拒撥亂反正和改革調整的力量，以破壞香港免被摧毀「自保」，有機會他們還會繼續充當外國勢力代理人。