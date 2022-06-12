魯迅先生曾將中國人分成兩種，一是想做奴隸而不得，二是暫時做穩了奴隸。以此觀之，國民黨應是正努力從第一種變成第二種，希望向民進黨看齊，成為美國的忠實奴隸。不是嗎？國民黨主席朱立倫訪美期間發表連串「親美」言論，簡直是卑躬屈膝，奴味十足。國民黨和民進黨在美國面前爭寵，正如兩條走狗對主人搖頭擺尾搶食狗餅一樣，令人忍俊不禁。

難怪有人將國民黨形容為「百年爛黨」，一點也不冤。該黨自孫中山先生創立至今，一直沿用「中國國民黨」的名稱，如今朱立倫卻宣稱「親美不親中」，不是很滑稽嗎？與其如此，何不乾脆改名「美國國民黨」？

說來實在可悲，國民黨近年逢選必敗，被民進黨愈拋愈遠，該黨沒有從根本上尋找原因，反而以為選舉失利是因為不夠親美，不夠反中，因此朱立倫特意跑到美國表忠以示其親美立場不亞於民進黨。其實局外人都看得出，這種想法既幼稚又荒謬，國民黨跟民進黨比「親美反中」，充其量只能成為「小民進黨」，決不可能令其翻盤，只會失去更多，逐漸泡沫化。

作為百年老黨，國民黨被民進黨牽着鼻子走，本來就很可笑，而朱立倫還公開承認「九二共識」是「沒有共識的共識」，更是學足民進黨的口脗。他這番表態，等於徹底推翻連戰、馬英九、吳伯雄、洪秀柱、吳敦義等前幾任國民黨主席的說法，也等於跟國民黨過去的歷史完全切割，其結果必然是進一步造成黨內分裂，最後連基本盤也保不住。

忘記歷史就意味着背叛。國民黨人往往以孫中山信徒自居，朱立倫等更曾揚言要讓國民黨回到「孫中山的國民黨」，重建「孫中山建立的中華民國」，其實如果孫中山地下有知，看到這班徒子徒孫的所作所為，恐會氣得破棺而出。

當然，美國最希望見到的正是這種局面。其本來目的就是「以台制華」，現在難得國民黨和民進黨反中立場一致，而且互相爭寵獻媚，美國打台灣牌更加得心應手，何樂而不為？君不見，美國近日又推出新一輪對台軍售，包括總值1.2億美元的海軍艦艇零件及相關技術支援，這是拜登上任短短一年多以來第4度、也是今年第3度對台軍售，反映美國胃口愈來愈大，收保護費愈來愈頻密。反正台灣島內充斥洋奴和傻瓜，老美不收白不收。