在職場上「有功領，有鑊卸」並不鮮見，惟作為地方首長如此小肚雞腸，則肯定難成大事，也不得民心。特首林鄭還有約20日便下台，她繼臨別自誇後，又來一招臨別死撐，揚言政府在2019年推動修訂《逃犯條例》並無過失，她亦不覺得遺憾，形容當日就事件致歉是基於解說工作做得不好，主事官員沒有認真解釋，錯失與市民溝通的機會，到後期已經太遲。

當年的主事官員有時任保安局局長李家超、律政司司長鄭若驊，以及林鄭自己。以其自稱任內「問心無愧」，解說工作做得不好的肯定不會是她本人，言下之意，即是卸責李家超和鄭若驊。李家超是候任特首，林鄭一再意有所指，是否想暗示有人表現不濟，不值得出任特首呢？

姑勿論如何，大家同坐一條船，林鄭又身為港府最高領導人，修例引爆軒然大波，淪為特區回歸以來的最大型暴亂，傷筋動骨，肯定有不可推卸的責任，如今臨別卻只知卸鑊旁人，實在有欠大將之風。

林鄭又說，反修例黑暴期間，對方的文宣工作排山倒海，甚至有微電影，認為並非偶然，意即「有心人裝無心人」，對方早有預備，她是非戰之罪。其實，對手不僅有排山倒海的文宣，上街的暴徒同樣有全副裝備，分工合作訓練有素，汽油彈更是源源不絕，當知背後必然早有預謀。為何政府的情報收集完全失效？事前連半分風聲也收不到？這不是失職是甚麼？

往事不堪回首。黑暴總算隨着《港區國安法》實施而漸次平息，惟特區依然未能平靜。內有黑社會與假難民勾結，作奸犯科；外有中美角力愈演愈烈，隨時引發金融戰。林鄭的離任並不可惜，惟其失敗經驗必須引以為鑑，新政府應對新形勢必須嚴陣以待，絕對不能掉以輕心。