新冠肺炎病毒是可以再次感染的，曾經染上一次的人，不要以為就能從此免疫。香港的「二次感染」危機，或許在悄然無聲之中，已經開始。

今年1、2月，變種病毒Omicron全面侵襲香港，市民染疫的高峰期是在3月，當時香港大學以數學模型推算，全港染疫者有440萬人。大部分人在染疫後的頭3個月，身上抗體量充足，儼然披甲護身，無懼會被再次感染，但在100天之後，免疫期過去，危險便逐步浮現。

如今是6月，距離香港染疫的高峰期剛剛滿3個月，意味着440萬人的保護甲，將會漸次卸下。因此，近日本地的感染個案正逐步回升，由每日二、三百宗，上升至逾八百宗，數字或許還會增加。面對新疫潮，市民不能不害怕，卻毋須太害怕，應以無過無偏者為是，如果把自己弄得神經兮兮，那就大可不必。近期，每日呈報的新冠感染個案雖然上升，但醫院內的危重病患者未見明顯增加，只維持在20人左右。只要負壓病房不再有人滿之患，估計香港疫情的危險信號燈，尚未需要重新亮起。

不過，市民也不能麻痹大意，防疫如同守護禁城，城門固然可以讓人出入，不必完全堵死，但往來盤查仍須嚴謹，因為一不小心，就會讓匪盜有可乘之機。

香港人大抵已經出現了抗疫疲勞，筆者近日出席飯局，但見到同桌或鄰桌者，在用餐之前，已經愈來愈少人會用酒精液清潔雙手。而在商場或酒樓，人們手執電梯扶手，或是觸及升降機按鈕之後，大多渾若無事，有些人轉頭還去撫摸同行小孩的面龐。這些舉措都未免過於輕率大意，弄不好，便會大大助長了疫情的反彈力。