法庭審理一宗35歲地盤工搭港鐵期間在車廂進食魚蛋燒賣被勸止，竟動手打人的案件，涉案男子被控一項傷人罪成，判即時監禁一個月。撇開疫情下除罩進食有播疫風險，但類似因車廂進食而起的爭執，疫情前也常見，有人甚至為此按停一部行駛中的列車，情況值得正視。正如一本講法律人應該要有的思考法則著作所言：「向8歲小孩解釋」，倘能令孩童也充分理解車廂禁食的理據，那麼不管文盲還是老粗，拳來腳往的場面將可大大減少。

文明社會動輒使用武力，當然枉稱為受過教育，但對於車廂為甚麼不准飲食，很多人只會答：「《香港鐵路附例》列明禁止飲食」，但這不是答案，因為現在問的是「為甚麼」，這樣的回答根本未能展示充分理據，8歲小孩會追問：「是因為車廂神聖得像聖堂，所以不應食魚蛋燒賣嗎？是怕弄污地方，為其他使用者帶來不便嗎？那麼不弄污地方不就可以了麼。明明不應在戲院製造多餘聲響，影響其他觀眾，為何林鄭姨姨卻說可以看戲吃爆谷，看戲必然要吃東西的嗎？戲院黑漆漆的，連土地公公也喝了很多汽水，很污糟啊。」

要麼車廂與戲院一律禁止飲食，要麼一概不禁，如有需要，可限制車廂內只准進食站內出售的食物，肥水不流別人田，否則無法讓8歲小孩、35歲地盤工明白車廂禁食的邏輯理據。以附例說了算就好比不少人小學時代，校方要求學生在小息完結鐘聲響起那刻，必須靜止不動，為何課堂完結鐘聲響起時卻又不用如此？正如抗疫何以要晚上6時起禁堂食，病毒及其宿主不見得晝伏夜出，為何不6時起宵禁？讓民眾明白法例，才能有效的讓他們遵守法例。不過，大多數人懶得用腦，只知照單全收，又或一言不合大打爛仔交。