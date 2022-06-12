《2022年僱傭及退休計劃法例（抵銷安排）（修訂）條例草案》終於在立法會以72票贊成、12票棄權、5票反對下獲三讀通過，但實施的時間卻在2025年「積金易」平台建成使用時。無論從任何角度看，修例的成功是香港勞工界和勞工團體經過20多年鍥而不捨團結爭取才取得的成果，但不諱言只是「慘勝」，因為全港打工仔女過去20多年累積損失的長服金和遣散費已是天文數字，何況新例還要3年後才正式全面實施，在正式實施前的僱員豬仔錢罌繼續穿底流血。

不過，站在維護勞工權益的角度來說，一鳥在手總好過百鳥在林，雖然遲到，但總好過無到。綜觀香港政治經濟結構環境、強資本弱勞工的態勢而言，25年得一鳥，總好過「無鳥到」吧！其實，若非新選制產生的立法會，貫徹了由愛國者治港的議員所組成，恐怕要成功修訂取消對沖的法例也是緣木求魚，修例被拖延6年半、橫跨兩屆政府便是明證。

無疑，取消對沖修例的性質是勞資不同的利益，立場對峙，無法調和。議員在各為其主下，自然「大纜都扯唔埋」。倘被反中亂港政治勢力加以利用，便會加劇政治化對抗，令社會更加對立和分化，從而更難找到解決問題的出路。但新選制組成的議會卻能站得高看得遠，從國家發展大局和香港社會根本及長遠利益去考慮，調解勞資關係，調和勞資矛盾，促進勞資合作，力爭勞資雙方互諒互讓，爭取合作共贏，因而令社會可以看到第7屆立法會在審議這條勞資對立的法例上，沒有拉布、沒有惡言、沒有偏激，絕大多數議員都是抱着實事求是的態度進行審議。反對票只有5.6%，若加棄權票也只有19%，說明貫徹愛國者治港的立法會，是可以為港為民真做事、能做事並做成事的。