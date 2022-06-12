﻿人間妖域、酒吧林立嘅中環蘭桂坊，日前發生黑幫街頭大廝殺及開槍案，都唔使問阿貴，必然又涉及南亞黑幫！再一次證明本報一直呼籲假難民及南亞幫不除，必成本港治安毒瘤及社會秩序嘅炸彈！

數字會說話，今年首4個月，已有728名非華裔人士因干犯刑事罪行被捕。資料顯示，去年全年非華裔人士干犯刑事案件而被捕者有929人，今年首4個月被捕人數已逼近去年全年，果然「腥風血雨罩香江」！

警方今年頭4個月共拘捕728名干犯刑事罪案嘅非華裔人士，當中186人持行街紙，即根據入境條例暫獲羈留或可被羈留者嘅擔保書，佢哋大都涉及暴力、毒品及搵快錢等違法事件，最多就係到店舖盜竊，有49人；其次係嚴重毒品罪行，有25人；另外，涉傷人及毆打嘅有23人，其餘還有爆竊、行劫等。

各位，本港治安近幾年迅速崩壞，同港府以龐大公帑養肥假難民禍港絕對有關。呢，當局2022/23年度嘅預算案，編列12.62億元用作處理免遣返聲請及相關工作嘅主要開支，較上年度相關修訂預算嘅10.79億元，增加逾1.83億元，增幅近17%。阿哥，過去8個財政年度用喺假難民身上，唔經唔覺已狂燒咗70億元公帑！

假難民禍港已成尾大不掉，去年港府接獲嘅聲請個案達2,528宗，較2020年嘅1,223宗升逾一倍。鬼咩！假難民好食好住，本報及部分議員一早已叫政府不能任由假難民通街走，促請當局加強羈留設施或於荒僻地方建禁閉營，可惜當局又係詐瞓扮聽唔到！依家入境處又話要加強防堵趕開位，開位唔係問題，反正新政府開位開到不亦樂乎，每年開支增加近億元，問題係開咗位要真係做到嘢至得㗎！