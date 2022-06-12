本屆特區政府進入倒數，特首林鄭月娥日前出席任內最後一次立法會答問會，筆者亦有機會向她作出提問，今天想藉專欄寫一寫對林鄭任內表現的一些感受。

林鄭一向給人的感覺是「好打得」，做事一絲不苟，亦有嘗試去解決一些老大難問題，特別是她比較關心基層，大力增加社福開支，對長者福利更為慷慨；她亦關心劏房戶的困難，推出租管和輪候公屋津貼。在勞工方面，她任內完成的取消強積金對沖、增加有薪產假至14周、統一法定假期至17天、改善政府外判工的薪酬福利、開展職安法例檢討、為低薪僱員代供強積金等。正如我在答問會上所說，林鄭為勞工基層所做的好事不少，就算不是一百分，也算是成果豐碩。

怎料，這引來一些網民批評，指筆者有「擦鞋」之嫌。但「擦鞋」必是從功利的角度看，試問對一個行將卸任的人「擦鞋」，又能令筆者獲得甚麼好處呢？筆者對林鄭的評論，是出於真誠分析。

林鄭當然不是沒有缺點，但她的缺點在特定的歷史環境下被放大了；若放在太平時勢，可能沒有甚麼大問題。筆者認為林鄭的問題有兩方面，首先是「政治天真病」，這個不是我說的，她自己也間接承認這個問題，她曾說在2019年前不相信有外部勢力干預和搞亂香港。當然，她後來完全明白了。香港的政治原來就是夾雜了很多外部因素，政治天真病的她為此付上沉重代價。例如她上任之初盡力搞「大和解」，在民主黨黨慶捐錢，向反對派佔優的專業界別包括教育界、創科界和社福界傾斜資源，怎料癡心枉費，這些反對派勢力圈子在外部勢力動員下，在2019年成為攻擊政府的大本營。如果她是一個太平官，這些策略都是無可厚非，但她錯判了國際環境和香港的根本政治形勢：香港從來都是中西方政治鬥爭的風口，她沒有弄清「誰是朋友誰是敵人」這個政治上最基本的問題，這也是她在處理黑暴事件出現失策的主因。

其次，林鄭作為資深政務官，就是太熟悉政府的官僚架構，但這種重視程序的思維慣性，妨礙了行政和公務員制度的改革。林鄭政府不少政策市民是贊好的，但缺點就是慢，當中很多受制於制度程序的問題，回應不了社會急速轉變的需要，最明顯就是土地和房屋供應問題，仍未能在她任內改善，單是土地大辯論就花了整整一年，公屋輪候時間一再創新高。政府低下的執行能力與她「好打得」的形象大相逕庭，一再打擊政府威信。

總結林鄭五年得失，意義在於吸取經驗教訓，新一屆政府上下都要提升政治意識、國家意識，要有大格局，從國際政治博弈的角度看香港問題；其次，關鍵還看政府的執行力。候任特首強調以結果為目標，立法會亦通過了改革公務員制度提升政府效能的議員議案，這個大方向正是市民的期盼。