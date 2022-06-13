世界視線：推崇沙皇批列寧　普京復古圖中興

俄烏戰爭爆發逾百天，前線激戰持續。就在西方主流傳媒紛紛改變口風，對烏克蘭前景不感樂觀之際，俄羅斯總統普京發表對沙皇彼得大帝的尊崇言論，引起外界關注。誠然，普京推崇彼得大帝是有個人情感，但對照歷史演變便可發現深層意思，背後與批判蘇俄建立者列寧有關。

今年是彼得大帝誕辰350周年，全俄多地均有活動，紀念這位帶領俄國完成西化改革，稱雄波羅的海及黑海，並躋身歐洲列強的一代明君。普京日前與青年企業家會面時稱：「彼得大帝在大北方戰爭收回了領土，現在同樣事情落在這一代身上。」最普遍的解讀是普京自比彼得大帝，把攻烏與18世紀擊敗瑞典一役相提並論，令人民堅信最終會把失去的故土納入版圖中。

普京的言論流露出思古之幽情，但反映出現時取得彼得大帝般成就荊棘滿途。1991年蘇聯解體後，俄國西部邊境向東大幅收縮，工業區及糧倉隨着烏克蘭獨立不復擁有，連帶削弱對黑海的掌控。此情此景曾在1917年十月革命勝利後上演過，列寧為了履行「和平、土地、麵包」承諾，決定退出一戰，翌年與德國、奧匈、土耳其、保加利亞簽訂《布列斯特和約》，割讓從黑海到波羅的海大片土地，包括承認烏克蘭獨立。

烏克蘭旋即因德國一戰戰敗重回蘇俄懷抱，成為蘇聯創始共和國之一。冷戰埋葬蘇聯後，烏克蘭再次獨立，莫斯科因內部問題自顧不暇，一時間雙方相安無事。惟北約東擴加劇地緣政治緊張，終使俄烏兵戎相見。在普京眼中，蘇聯瓦解、烏克蘭獨立與烏東種族衝突皆由列寧的民族政策所致。普京在出兵前夕痛罵列寧「人為製造」烏克蘭，指對方沒有把俄羅斯視為本位，與6年前批評列寧埋下計時核彈的言論一脈相承。

普京希望再塑一個強大俄國及喚醒國民對本國文化的自豪，故尊崇彼得大帝及維護東正教傳統。相反，列寧支持民族自決及世界革命。歷史不斷重演，俄國現時的地緣政治困境與退出一戰時極相似，甚至較蘇聯解體時沒太大分別。在復興國家的主旋律中，開疆拓土君主無疑較無產階級革命家更有號召力。