正論：迷霧看不見前程　難怪青少會躺平

少年強則國強，少年進步則國進步。青少是社會未來的棟樑，像旭日初升，本應前途無限，但偏偏潮流時興人人說「躺平」，意指放棄辛勤工作，拒絕奮鬥，是年輕人的問題，還是這個社會病了？

團體進行基層青年調查，發現23%受訪者稱會選擇「躺平」，27%感覺未來沒有希望。大部分受訪者都稱是因為社會氛圍，歸咎經濟發展，包括表示租金昂貴租不起合適居所，樓價高企難以置業，75%受訪者指增加房屋供應可改善青年人「躺平」的情況。

有人感嘆，一代不如一代，六、七十年代的年輕人，社會環境不見得富裕，甚至比現時差很多，很多都要住唐樓板間房，但公屋面世，讓市民解決了居住的憂慮，不用怕木屋山泥傾瀉，不用怕行雷閃電，推出居屋讓平民有機會置業，擁有自己的安樂窩，所以讓市民可以無後顧之憂，努力工作，在不同的崗位為社會作出貢獻，為香港經濟打好基礎，終於在七十年代中期起飛，成為亞洲四小龍。

有說一代不如一代，這個說法十分之不公平。現今的青少年，面對的困境，與前人截然不同。不少學者分析，最主要是現今社會氣氛極差，經濟環境是近年最惡劣，但樓價偏偏屢創新高，不食不用，儲錢廿多年才能買私樓，輪候公屋三年又三年，住劏房呎租價貴過豪宅，莫講話成家立業，有人更戲言情侶找地方「私下談心」也非常不方便，社會發展，生活指數飛升，生活水平卻下降，居住空間比內地農民更狹小，這代年輕人見識多了，有比較有傷害，都說「成功需父幹」，希望含着金鑰匙出世，才有機會買樓，又怎會努力發憤？

教育局局長楊潤雄早前指，「躺平主義」容易令青年委靡不振，長遠窒礙社會的進步，那就要問，為何在他上司林鄭月娥在位五年間，香港年輕人心態會演變至此？虧林鄭卸任在即，近日頻頻說風涼話，昨日又稱7月1號之後香港所發生的事，與她無關，感覺輕鬆。這句話不但令人側目，而且慨嘆，這是非常缺乏常識，也十分不負責任。任何人都要為所做的事付出代價，若然不報，時辰未到，官員在位期間所作所為，如果觸犯了法律，別以為可以逃得過，就算避得一時，歷史自有公論，遺臭萬年，例子比比皆是。

黑雲壓城城欲摧，香港淪落，如被妖霧遮蓋，看不見前路，人心不振，青年委靡，歴任特首都要負上責任，停建居屋減建公屋，令供應滯後，加劇輪候，之後又要趕進度，急就章推出缺乏配套的公營房屋，像安達臣道的安秀苑，地點隔涉又被地盤包圍，住戶要食塵捱交通不便，售價都以百萬元計，在外國可以住獨立屋了，難怪能夠走的，都紛紛移民，留下的年輕人無奈躺平，難道他們內心好過嗎？撥開雲霧要見青天，要救救下一代，即將接任的新班子確實任重道遠。